特約報道｜來自醫學世家的中醫師張琛，曾祖父為清末「江南神醫」，張琛其後也走上行醫之路，因醫術精湛吸引眾多名人明星光顧。近十年她集中鑽研腫瘤科，見盡生死，更表示中醫推薦腫瘤患者宜「醫癌先醫心」，無論多麼昂貴的治療方式都比不上病人的生存意志，為絕望的癌症患者帶來生存希望。

專程到德善堂去看註冊中醫師張琛的患者，不乏一些被西醫判定只剩下幾個月命的癌症末期病人，當中有眉頭深鎖的中年孕婦、有被家人推著輪椅進來的白髮婆婆，也有拿著太太檢查報告結果，一邊說一邊痛哭的丈夫。

張琛醫師行醫22年，理應見慣了生死，但病人及家屬每次無助地在她面前痛哭落淚，她總有一點動容，心想希望在人間，大家不能輕言放棄，更推薦腫瘤患者不論中醫或西醫的治療，都應積極嘗試：「醫學是看數據，但數據並不代表一定發生的事實，那只是平均統計數字。我會跟病人說，人的潛能是無限的，大家盡力在不同階段努力，就能活出奇蹟。」

張醫師強調，醫癌要先醫心，信念很重要，生存要有一些理由和動力。「例如病人想看到孫仔出世、想看到女兒結婚，很多時候就堅持到，因心願未了。我就同個病人講，你千萬不要放棄，繼續找你下一個心願。」

懷孕五個月確診大腸癌 中藥保胎增抗癌力

張醫師回憶道，約七、八年前，有位40歲出頭的病人原本是找她看婦科，到懷孕五個多月時，突然出現異常腹痛及嚴重便秘，婦科檢查後卻無發現。張醫師便建議她去腸胃科求診，最終竟發現是大腸癌第二期。

如要接受癌症治療，就要終止懷孕；但如果產下孩子才開始治療，又要面對癌細胞擴散的風險，這位媽媽面對了人生的最大交叉點。最終，勇敢的媽媽決定要保住孩子，張琛便推薦了治療腫瘤的中醫處方中藥及安胎中藥給她，她表示，中醫推薦給腫瘤患者的抗癌藥不一定含毒性，如百花蛇舌草，藥性溫和，對其胎兒無害，既可保住胎兒，又能提升媽媽的抗癌力。

最終患者提早在36週剖腹早產，之後立即到腫瘤科接受手術及化療，同時服用她推薦的治療大腸腫瘤的中醫藥作調理，現時已沒大礙。「我們平日要求太多，所以不開心。再看看這些病人，要求很卑微，只是想盡力生下孩子，有命照顧。其實，活著已經很美好。」

九旬婆婆輕鬆抗癌 家人關愛不添壓力

在眾多大腸癌末期患者中，她印象最深刻的是一位89歲的婆婆。婆婆兩年前發現腹瀉，大便有血及黏液，跟家人說不舒服，於是去做檢查，其後確診是腸癌第四期，有轉移狀況，立即接受手術切腸，要長期帶糞袋。 張醫師說：「婆婆雖年紀大，但腦袋仍很精靈，從容面對生死。她現時一個月服大概10至14日中藥。情況還好，沒有不適症狀，也沒有消瘦，一餐可吃到一碗半飯。她每一次來看我，都面帶笑容。我行醫22年，見盡不少病人，很少病人可以看淡生死，雲淡風輕。慶幸婆婆的家人也是輕鬆面對，這真的很不容易。有些人太擔心患癌的家人，會叫他不停食補品試偏方，有時過度的關懷對患者會造成壓力。」

張醫師最後說，在生之年活得輕鬆，不被死亡的恐懼長期籠罩著，對癌症病人很重要：「所以，我常常會開導他們，醫癌先醫心，治療前一定要放下心中積怨及鬱結，對抗癌也有莫大幫助。」

大腸癌一二期存活率高 及早發現治療是關鍵

張琛醫師表示，大腸癌是可以治癒的，但關鍵是要早期發現、早期治療。幸好上述個案的媽媽發現時只是第二期，只要及時治療，生存率很高，如第一、二期患者，5年存活率介乎87%至96%，然而第四期5年存活率已跌至9.3%，因此，當發現罹患癌症，第一線是以手術治療。

然而，大腸癌一期患者接受完手術後，需要臨時腸道造口，讓排泄物由此腸造口直接排出體外，令病人生活質素受影響，也會出現便秘、腹瀉、脫水等不良反應，她會推薦腫瘤患者以中醫藥進行調理、健脾袪濕、排毒。

【健脾止瀉茶飲】

藥材：黃芪 30克、太子參 45克、白朮 15克、茯苓 20克、敗醬草 20克、蓮子 20克、山藥 30克、炙甘草 6克、蒼朮 10克、乾薑 10克、生薏米 20克、茨實 15克

製法：水浸過藥材面約1.5吋，大火煲滾後以中火煲1小時，再加水慢火煎半小時，即可飲用。

適合人士：大便軟爛，日瀉二三十次的大腸癌患者。可連續飲三至五日，直至腹瀉減少為止，可跟益生菌及維他命B同服。

第二期由於癌細胞從腸黏膜入侵至腸的肌肉層，或需做化療，中醫推薦腫瘤患者可煲黃精人參雙升湯飲用，尤其適用於化療後紅白血球指數下降的病人。

【黃精人參雙升湯】

藥材：黃精 20克、人參 12克、白朮 15克、黑芪 30克、姬松茸 20克、山藥 30克、當歸 10克、花生衣 30克、白芍 10克、川芎 10克、生地黃 20克、熟地黃 20克、雞血藤 30克

製法：水浸過藥材面約1.5吋，大火煲滾後以中火煲1小時，再加水慢火煎半小時。

適合人士：化療後48小時，可連續飲用5至7日。手術後腹瀉嚴重者忌用，宜飲健脾止瀉茶飲。

張醫師說，很多長者發現患大腸癌時已是第三、四期，做完手術後不能再做化療，也不想食標靶藥。「電療有可能導致附近臟器發炎，如膀胱炎、卵巢早衰、腹痛等，中醫可就相關症狀處理。第四期大部分是轉移擴散，視乎路向，是去腹腔或經淋巴擴散到其他內臟。處方的中藥除了大腸癌，還要兼顧癌細胞轉移的內臟。」

不過，她坦言病人需要相信醫師，相信中藥，才能讓她有機會幫到他。「癌症治療遠遠不只服藥那麼簡單，關乎的是醫生和病人的緊密關係和信任、家庭支持和溝通。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）