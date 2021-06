要數有助增加肌肉力量的營養素,不難會想起蛋白質。攝取足夠蛋白質的確可幫助肌肉修復和生長、增強肌肉力量,但蛋白質絕對不是唯一要注意的營養素。

綠葉蔬菜含豐富硝酸鹽 可提升肌肉力量

早於60年代於美國動畫出現的大力水手,擁有強壯的臂彎,而且他總是在吃完一罐菠菜之後就會變得力大無窮,這個現象其實可以用科學解釋。一直都有文獻指出,補充硝酸鹽可放鬆血管、改善血流量,令更多氧氣流到肌肉,從而改善運動表現,而綠葉蔬菜如菠菜就含有豐富的硝酸鹽。當然,菠菜還含有其他有助肌肉力量提升的營養素如蛋白質、鉀質、鎂質、鐵質等。

澳洲伊迪斯科文大學(Edith Cowan University)於2021年3月的《營養學期刊》發表了一篇有關於較高硝酸鹽的飲食,是否能提升肌肉功能的研究結果。研究對象為3,759名參加者,進行了長達12年的飲食追蹤,結果發現,相比每日攝取47毫克硝酸鹽的參加者,每日攝取91毫克的參加者,於沒有配合運動的情況下,擁有高出11%(2.6公斤)的下肢力量,步行速度也快4%(0.24秒)。

參加者的硝酸鹽攝取主要來自於綠葉蔬菜,因此研究結果支持經常進食菠菜、羽衣甘藍、生菜等蔬菜有助提升下肢肌肉力量及功能。這個好處並不只適用於喜歡健美、做運動的年輕人,長者同樣須要好好鍛煉肌肉。隨着年紀增長,肌肉難免會減少或甚至因缺乏鍛煉下慢慢流失,造成平衡力降低,增加跌倒或骨折的風險。因此,希望這個研究結果可以增強年輕人進食蔬菜的意欲時,亦可令他們多鼓勵家中長者和父母一起攝取足夠蔬菜,以支持良好肌肉及身體狀態。

蔬菜處理不當易釋出致癌物

綠葉蔬菜對健康的益處是不容置疑的,但如烹煮或儲存處理不當,本來沒有毒性的硝酸鹽會分解成其代謝物亞硝酸鹽;亞硝酸鹽可於胃部轉化為對身體有害的致癌物質亞硝胺,所以要注意食品安全。新鮮的蔬菜如未即時煮食,應盡快冷藏以減少細菌滋生及繁殖,避免增加令硝酸鹽分解成亞硝酸鹽的機會。

另外,經高溫烹煮如油炸、燒烤等的食物比水煮、蒸煮、微波爐烹煮等的食物含較高亞硝胺。煮熟後亦應避免存放於危險溫度範圍(即攝氏4至60度),防止細菌大量滋長,減少亞硝酸鹽積聚。如需前一晚準備飯盒,要注意保存過程,於現在炎熱的天氣,應確保存放食物於室溫不多於1小時,亦可選擇含相對較少硝酸鹽的蔬菜如莖類蔬菜(蘆筍)、瓜菜(絲瓜)及豆類蔬菜(四季豆),而硝酸鹽含量較高的菠菜、莧菜、小棠菜、白菜等的綠葉蔬菜則建議烹煮馬上享用。

蔬菜所含的硝酸鹽量會因種植環境、貯存、清潔、烹煮方法等而變化很大,因此很難而且並無必要準確計算每日攝入量。更重要的是盡量達到每日的蔬菜攝取,即最少三份(一份等同半碗煮熟的蔬菜或一碗未經烹煮的葉菜),建議多選擇不同種類的蔬菜以致攝取的營養素更全面。

撰文:麥穎賢(加拿大註冊營養師、香港營養師協會正式會員)

編輯:鄒仲安

