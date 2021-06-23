晚上Ronnie跳到你的床上睡了。當你覺得累了想走到床上睡覺的時候，Ronnie突然變得緊張起來，眼睛瞪大了然後看到很多的眼白。牠吼叫、牠輕咬了你。然後你就被牠的舉動嚇到了。Ronnie正在守護牠的資源，一項動物與生俱來的本能行為。雖然遇到守護資源的狗是很可怕的事，不過只要給予適當的訓練，我們也可以讓守護資源的狗不再害怕我們接近，甚至歡迎我們接近牠們所着緊的東西。

狗狗會守護資源 Resource Guarding

我們擁有非常珍而重之的物品，狗狗也有。有些狗會護食物、喜愛的玩具、在沙發上找到的東西、你的床，或者一些非常好的東西，如：牛筋、牛鞭等等。有些狗則會拿到甚麼都會護着，就算是垃圾、襪、廁紙等等，只要被牠們認為是自己的東西就會護着。簡單一點，狗狗是因為覺得受到威脅才會做出護物的行為。當你接近床的時候，Ronnie覺得牠的資源受到威脅了，所以牠會進入「戰鬥或逃跑」（Fight or Flight）的行為模式。由於Ronnie是希望你離開牠所重視的資源，所以會用牠的方式去叫你離開，萬一你不肯離開甚至進一步逼近，牠就會發動攻擊強行令你離開。我們可以透過以下的反應得知狗狗希望我們遠離牠們一點：

• 狠狠用眼盯着你

• 低吼

• 吠叫

• 露齒

• 咬空氣

• 有限度的攻擊 （這裏指牠們不會以全力撕咬，不代表輕力咬）

如果以上的警告都被無視，然後目標不離開甚至步步進逼的話，狗狗就可能以全力開咬。

幼犬期護物如何預防？

傳統或網上很多的建議都是說：在幼犬進食時，不停主動給予騷擾讓牠們習慣在進食時被觸摸、抱起，甚至收起所有食物。當了解到護資源是因緊張受威脅而起的話，這樣的做法有很大機會會讓狗漸漸學會護物的需要。與其不斷騷擾狗狗，不如多在牠們進食、睡覺的地方、玩玩具的時候，多主動接近並給予牠們豐厚的獎賞。在護物行為未萌芽之前，讓牠們先聯想到有人接近牠們的東西代表有好事情發生。

如何處理？

很多人都會建議讓狗狗自己一個享用牠們的東西，這確實是一個不錯的建議。每當狗覺得不安全的時候，牠會讓我們知道。有些狗在全力開咬之前會有很多的警示，有些狗則可能完全不警示就直接開咬。所以如果狗狗有護物而又不確定牠有沒有警號的話，最好還是不要強行騷擾牠們。一般處理的方式都會以「減敏＋古典反制約」（Desensitization & Classical Counter-conditioning）的方式進行，以一個狗狗可以接受的步伐讓狗狗知道原來有人接近牠們的東西並不是壞事。

因為守護資源而產生的攻擊有可能讓主人受到不同程度的傷害，有需要請向專業人士請教。

本文為 www.iSpeakDog.org 正式授權繙譯之中文版，為了補完意思讓中文版看得更順暢，這篇的內文有比較多的增減。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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