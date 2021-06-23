特約報道｜HKDSE放榜在即，不少同學都會覺得晉身大學是暫時人生的全部，此刻感到格外徬徨。但曾是商界女強人的李昭賢(Clara)，除了擁有香港科技大學一級榮譽生的光環，更於30歲時已在工作上管轄亞洲區超過200間商舖，卻選擇毅然放下叫人仰慕的事業，踏上舞台，當上社企歌手，希望藉歌聲傳遞正能量、為有需要的人帶來歡樂。坦言從沒懷抱歌星夢的Clara現在更確信，同學對於將來無須過慮，只要抱持正向心態、隨心而行，「夢想」反而會主動找上你。

大學平台 認清自我

Clara就如一般同學，選科時未必知道甚麼科目最適合自己，反而偏向因應最終公開試成績和社會熱選科目而下最後決定。當年讀書最擅長商科的Clara便順理成章入讀科大工商管理學院。全新的環境和學習模式都令她非常興奮。「大學生活可以玩活動、扮靚、走堂、繼續參加羽毛球校隊，也可以跟同學一同拼博、溫書，當然難忘。但感受最深是科大給予我深入認識自己的機會，除了學術，大學也提供非常多海外交流和實習機會。我Year2那年便曾於美國波士頓作交流生，除了首次過獨立生活，新認識的各國同學都對自己將來有清晰目標，在朋輩感染下，我也開始思考自己的未來方向。」回港後同年夏天，Clara加入了知名投資銀行當實習生為將來作準備，過程中卻發覺自己對金融相關行業興趣不大。「一來不喜歡拘束的工作模式，二來感受到繁重工作外還需兼顧不少半公半私的社交生活，讓我經常感到煩躁。所以準備畢業時雖然未能確定出路，已可下決心金融業一概不選，決定隨心而行。當然，身邊同學細數已到手的不同工作offer時，自己不免有擔心，但因為已認清方向，自然更堅定。」

急流中剎停 思索人生

最後Clara因緣際遇下加入時裝行業，負責透過數據分析制定市場及採購策略，「學以致用，又可以著靚衫、買靚衫、賣靚衫，找到深感興趣的工作，令我更全情投入。」拼博數年後更晉升至國際品牌要職管轄亞洲市場，但偶然的契機卻促使Clara在急流中剎停，抽身而去。「人生不同階段會有不同需要，當時工作上雖然得到肯定和滿足感，但真是做到『命都冇』，也忽略了身邊親人和自身健康。慢慢開始思索人生，究竟自己想要甚麼？」剛巧公司辭退了自己最尊敬的上司，她便決心共同進退，也好讓自己停下來好好思考未來。

良心態度 成就「夢想」

「很多人誤會我為追夢而裸辭，其實我當時一心邊休息、邊發掘事業上其他可能性。現在回想，走上社企和歌手這條路，只因抱著良好的正向心態前行，原來上天會預定不同角色等待你。」Clara辭工後，享受假期之餘也有參與朋友的startup工作，後來於朋友聚會認識了音樂人馮穎琪。當時她正為Live House物色part-time司儀兼唱廣東歌，她認為我是合適人選，就這樣一拍即合。最初我只視之為玩票性質的part-time，但凡事投入熱誠總會得到身邊人的認同，其他歌唱工作機會，如參與及為微電影推出主題曲等便接踵而至。「讀書時經常上台表演及擔任司儀，對新身份樂在其中，而且我很享受透過音樂交流令人開心或有所觸動的感覺，自然便踏上歌手之路。」歌唱事業以外，多年來從大學和職場累積下來的經驗和實力，也為Clara帶來另一意想不到的機遇。當時伯樂馮穎琪和著名作詞人周耀輝推出音樂社企startup 「一個人一首歌」，給予年輕音樂人工作及與資深音樂人合作的機會，同時透過音樂項目為香港和本地社區作紀錄。伯樂看準Clara的工作能力，從此她便身兼社企startup統籌人及歌手兩個角色，成就自己專屬的「夢想」，繼續前行。這數年來社企項目的成功更引來不同NGO及大企業尋求合作機會，Clara已埋首擴充工作團隊迎接更多挑戰。

用心做好人生不同角色

「夢想」可以很實在，也可以很多樣化，可以是追求舒適生活，也可以是夢想幫助別人。Clara覺得並非每個人也清楚自己的需要，像自己便曾屬於無特別夢想的人，只是隨心而行盡量發揮所長，可能更能代表大多數人。「現在社會熱話總把夢想掛嘴邊，但我相信年青人有時可能連下一步還在苦惱怎樣抉擇。自己想分享的經驗就是，面對任何事只要抱着良好正面的心態，做正確的決定，一步一步前行，終有一日會發現自己的夢想。像自己當年辭職後發現因過勞右眼有青光眼問題，未來可能會完全喪失視力。但回看這數年一路走來，其實無需要介懷，因為只要做好當刻人生的角色就足夠，前路總有不同機遇等你。就像今屆HKDSE考生，經歷過風高浪急，不論最終成績如何，入大學與否，也只是人生千萬個決定中的一個。祝願大家抱持正向態度，認清自己最適合和需要的平台好好裝備自己，將來一定可以活出自己想要的人生！」

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