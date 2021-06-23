特約報道｜中學文憑試（DSE）即將放榜，相信不少中六同學面對出路抉擇，正為自己將來作打算。想繼續在香港升學的話，不妨參考兩位曾就讀港大保良何鴻燊社區書院（HPSHCC）同學的分享，即使未能在文憑試獲取亮眼成績，但隨著入讀自己感興趣的副學士課程，加上不斷透過課程充實知識、清晰人生目標，最後成功邁向大學之路。

於中學綴學的麥鍶浩（Anson）曾從事平面設計，工作一年多後希望重返校園增值自己，但因為未完成高中課程而沒有太多選擇。在迷惘之時，想起一個主修心理學的「學霸」朋友，就是因為他經常分享心理學的小知識和經典實驗，令Anson對心理學産生興趣，Anson決定以自修生身份報考DSE，入讀HPSHCC的基礎專上教育文憑課程，再修讀應用社會科學副學士（心理學）。「在決定報讀心理學後，我比較本地不同大專院校，發現HPSHCC的師資、升學率及聲譽也很好，對未能在DSE取得五科合格成績的我而言，我認為修讀基礎文憑課程比重考DSE，更能為我將來的大專生涯打下穩固基礎。於是決定入讀HPSHCC院校修讀副學士課程，並以升讀大學為目標。」

課程理論與知識兼備 提升學習競爭力

Anson感覺兩年校園生活過得特別快，亦比想像中更辛苦，但所帶來的成就感亦更強。「曾以為副學士課程會比學士內容簡單，但在進修心理學學士後，發現很多心理學的內容，早已在兩年副學士課程中學過，對我的大學生涯有莫大幫助。」

修讀心理學的兩年時間並不容易，書院的課程除了提供理論學習外，還有統計學（類似高中的M1）及致力提高學生的語文水平。「副學士課程中學到的知識和語文能力，大大提高了我的競爭力和多樣性，因在統計學科取得不錯成績，即使在沒有相關背景下，我亦成功獲得香港大學數據科學系的課程取錄，令我在升學路上除了心理學外有更多選擇。」

出路選擇廣 易銜接本地海外院校課程

在修讀副學士期間，Anson也積極參與校內不同活動以擴闊眼界。「我曾擔任學生大使，協助招生活動、協助籌備畢業禮、到訪不同中學宣傳等等，過程中我學懂更多領導和溝通技巧，這些經驗對升學及待人處事，都令我獲益良多。」

應用社會科學副學士（心理學）的前景選擇多，想繼續升學的同學可以銜接本港八大院校的相關學士學位課程：如社會學、犯罪學、社工、老年學、政策研究及數據科學等等；想申請外國大學的相關學士學位課程，則可以透過學分轉移(Credit Transfer)直接入讀海外大學三年制學位課程第二或第三年級。已完成兩年課程的Anson於去年獲得香港大學的入場券，升讀社會科學學士（主修心理學），成功達成夢想。

重返校園令人生逆轉 由沒有選擇權蛻變成擁有無限可能

從前低學歷的Anson自言是個沒有任何選擇權的人，決定重返校園後，便一直以升讀大學為目標。過程中見盡人情冷暖，有人取笑浪費時間，但所幸得到親朋戚友、校內講師的支持和鼓勵。「當初以我有限的英語水平，連聽懂講師的話也感到吃力，所以唯有主動在課餘時間向講師了解課堂內容，我曾於凌晨時分透過電郵向講師發問，出乎意料地得到他的「秒回」，令我感受深刻。」

經過兩年的努力學習，終於如願以償獲得多間院校取錄，當中包括香港大學數據科學系及香港大學社會科學學士（心理學），Anson有何感想？「重返校園的過程中，我明白到要確立自己的目標。成功是沒有方程式的，每人所擅長的地方也不同，重要的是懂得把握機會，幸運地我把握了在HPSHCC學習的機會，令我由一個沒有任何選擇權的人，蛻變成擁有無限可能性的人。」

以興趣作為先導 邁向個人理想前途

同樣修讀應用社會科學副學士（心理學）的高馬（Troy）在學生時期一直對社會科學感興趣，喜歡辯論及留意國際事務、全球經濟和哲學議題。加上在中學時早已對傳統學習課程不感興趣，人文學科類的學科成為了Troy升學選擇的首選。「心理學當中對人類思想和行為的探討，令我十分感興趣，因此選擇成為主修學科。而HPSHCC的副學士課程中，校內講師都擁有極豐富的學術知識，令我充滿信心決定入讀。」

更認識自我前途志趣 從課程提升人際交往能力

在HPSHCC兩年的學習環境中，除了學習課程上的內容外，Troy的人際交往能力亦大大提升。「我學會如何通過傾聽他人的經驗來學習。兩年來的訓練令我無論選擇哪個進修領域，都有信心可以應付。最重要的是，在這裡我開始享受學習的過程，仿如重新找到了那個高中時期充滿好奇心的我。」

HPSHCC副學士的課程設計，令學生可學到更多分析能力。從定義問題、設定研究、設計調查、收集數據和分析數據，到最後的驗證及反駁過程等，都令Troy獲益甚深。「課程內容激起了我的熱情，所學到的知識有助我為日後入讀香港大學做好準備。」

把個人化身成品牌 發展個人職業前景

Troy在修讀副學士期間也積極參與校內活動，亦曾參與麥格理師友計劃，並獲選成為學生大使，與其他大使合作組織活動，例如舉行學校演講、為低年級學生提供諮詢、甚至舉行招生活動等等。「成為學生大使的經歷，對我來說最大的收穫是學會如何把個人作為一個品牌去經營，如何與人互動、如何描述自己，如何學習把個人化身成品牌，對於未來職業發展十分重要。」

副學士出路選擇多 升學就業前途無限可能

對於某些想從副學士畢業後便投身社會工作的同學，Troy表示最重要的是大家要真正認清自己的興趣和志向，這樣才會對個人的成長發揮幫助。「我的人際交往能力在兩年內有了很大的提高。我變得更冷靜、更沉著、更有同情心、更願意傾聽，而不是將我的想法和意見強加於他人。在完成副學士後，我有一個更清晰、更大的目標，就是完成我的學士學位，但同時也確立了我作為教育工作者的職業生涯，希望有機會攻讀博士學位，向更大的目標邁進。」

作為過來人，Anson和Troy均認為中學文憑試的成績不代表所有，最重要是找到自己的興趣和志向，即使經歷過失敗也不要放棄，選擇權永遠也在自己手中，努力的話最終也會找到自己的成功之道。

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