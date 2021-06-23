10蚊夠買啲咩？可能買開嘅報紙都不再出版了，但港幣10蚊還是夠你在3個月之內暢玩超過100款遊戲。說的是Xbox Game Pass，這個服務可以理解為遊戲版的Netflix，只要付月費，就可以在Xbox遊戲主機或者PC電腦上面任玩遊戲。

三個方案 Ultimate最抵玩

Netflix都有高低畫質不同方案，Xbox Game Pass也分開Ultimate、PC、Console三個方案，簡單點說：PC玩到電腦遊戲、Console玩到Xbox遊戲，而Ultimate版兩邊都玩到。月費方面，Ultimate月費為$119，Console和PC分別都是$79。不過推介度最高的一定是Ultimate。

首先，Ultimate首3個月月費總共只收$10，正如一開始所說，$10玩3個月已夠你試玩很多遊戲。而且Ultimate還包括了Xbox Live Gold會員的資格，一般上網對戰都要用到Gold會員資格，Gold會員月費都要$79，計起來$119月費的Ultimate其實很超值。如果你是Xbox Series X或S的新機主，實在冇理由不花$10試試Game Pass。

遊戲陣容多元化 Bethesda、EA聯手

遊戲陣容方面，Xbox遊戲主機和PC有不同的遊戲內容，目前，主機遊戲有312款，PC遊戲有264款。除了《Halo》系列、《Gears》系列等Microsoft Studio旗下的自家招牌作，近期也加了不少第三廠商遊戲，例如早前收購的知名遊戲廠商Bethesda，Game Pass已加入了大量Bethesda名作，包括《The Elder Scrolls V: Skyrim》、《Fallout》系列、《Dishonored》系列等等。而EA也有和Game Pass合作，Ultimate和PC版月費計劃都有EA Play這個系列，《FIFA 21》、《Battlefield》等遊戲也玩到。Game Pass對應的Xbox主機包括新的Series X、S和上一代的Xbox One，如果遊戲對應Series X、S的高解像度和新功能的話也會顯示出標誌。

PC版少了一點動作遊戲，例如《Minecraft》、《FIFA 21》、《NBA 2K21》、《GTA V》都沒PC版。不過就意外地多經典遊戲，有齊3集《Age of Empires》系列，今年10月推出的《Age of Empires 4》亦已預告可在Game Pass玩到，可優先下載。PC版Game Pass亦可以玩到《Fallout》舊作一至三集和《New Vegas》，主機版玩到《Fallout 4》和《Fallout 76》。

玩得Xbox Game Pass，一定推介玩Ultimate方案，玩齊不同平台之外，還有Xbox Live Gold金會員，每個月$119月費，玩到一款遊戲都值回票價了，但要注意Game Pass的遊戲是有機會下架的，會在即將離開時提示你快點玩，見到喜歡的遊戲就要把握時間了。

開心要打機，唔開心都要打機，繼續生活，有緣再會。

記者：司徒港燊

攝影：伍慶泉、張志孟、周芝瑩

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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