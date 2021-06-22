真無線降噪耳機新增兩名猛將，分別是Sony WF-1000XM4和B&W PI7，也有讀者想了解Bose QC Earbuds的表現，這次就會比較3款耳機的降噪、音色、通話、連接等的表現。

降噪：Sony WF-1000XM4

Bose和Sony的降噪表現都非常出色，是記者試過最強的兩款，它們對高中低頻都做到很好的降噪，可以媲美頭戴式耳機，戴上耳之後會有種進入密室的感覺。真的要二選一的話，Sony會稍勝，不過兩款都能給你很好的降噪體驗。B&W這方面就較遜色，其低頻降噪表現也不錯，中高頻降噪表現較弱。

音色：B&W PI7

B&W用上9.2mm動圈加動鐵雙單元，Sony和Bose都只有一個動圈單元。B&W音色的細節極多極清晰，低頻下潛深，低音結他的餘韻和鼓聲很好聽，中高音足夠細膩。Sony的音質其實也緊跟其後，屬於靚聲耳機，中高音色清晰通透，低音表現比上代有明顯進步，而且Sony支援EQ調教，玩法更多。Bose的聲場廣闊，低頻表現突出。

舒適：Bose QC Earbuds

3款耳塞設計都不同，Bose有耳翼輔助，採用傘形耳塞不會深入耳道，佩戴時既穩定又舒服，可以應付輕度運動。Sony的耳棉較深入耳道，舒適度差少少，不過隔音好，也足夠穩定。B&W使用一般矽膠耳塞，舒適度稍勝Sony，但不夠Sony穩定。此外，3款耳機都有防水等級認證，小雨小汗都能應付。

電量：Sony WF-1000XM4

Sony耳機體積不是最大，不過電量就是最高，足足可以聽8小時，在真無線降噪耳機中數一數二強，連充電盒共有24小時續航。Bose可連續聽6小時，連盒共18小時，表現中規中矩。B&W可能因為雙單元影響，只有4小時電量，連盒共20小時。Sony的充電盒是3款中最細，Bose充電盒真的偏大，外出較麻煩。

通話：Bose QC Earbuds

記者在車來車往的馬路旁測試3款耳機的通話表現，整體來講Bose的表現較出色，人聲夠清晰，背景消噪不錯；Sony的人聲有點潛水感，背景雜音比上代有改善；B&W則環境降噪較弱。

功能：B&W PI7、Sony WF-1000XM4打和

B&W擁有一個殺手級功能：其充電盒可當發射器使用，透過線材連接電話、Switch等裝置後，就可使用aptX Low Latecy藍牙編碼無線連接。這應該是目前最簡單，令iPhone可以無線收聽高質音樂的方案，不過聽歌時就要拖着一個充電盒，使用iPhone和Apple Music的用家可以留意。

Sony就一如既往加入大量功能，如DSEE Extreme可以將普通串流音樂，提升至接近Hi-Res音質，實測效果的確不錯，可以提高不少細節，如果你聽的是無損音樂，就可關閉功能。它還支援調教EQ、Speak to Chat、自動降風噪等實用功能。

連接：各家用不同藍牙編碼

3款耳機主要用不同的藍牙編碼連接，所以就分開講述。Sony主要使用LDAC連接，當中還分為靚聲的「音質優先」以及穩定的「最佳品質」，建議大家用音質優先時，要留在相對少干擾的地方用，而開啓最佳品質後，在干擾黑點都足夠穩定。

B&W主要使用aptX Adaptive連接，實試經過一些干擾黑點時，間中會有斷斷續續的情況。Bose主要用AAC連接，其連接穩定度很好。

老老實實，要選出一款最好的確很難，因為3款的表現都很出色和各有優勢。綜合而言，降噪、音色、功能，Sony WF-1000XM4可以滿足絕大部份人的需要；如果你很着重靚聲或是iPhone用家，可以優先考慮B&W PI7；Bose QC Earbuds各方面表現也好，如果你很注重舒適度，可以優先考慮Bose QC Earbuds。

B&W PI7：$3,280

Sony WF-1000XM4：$2,290

Bose QC Earbuds：$2,299

記者：梁志穎

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）