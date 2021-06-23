濕疹困擾不少港人，據香港過敏協會資料，每5個人便有1人在不同時期患有濕疹，非常普遍。同時是中醫及西醫的臨床腫瘤科專科醫生、香港註冊中醫蘇子謙，自幼已患濕疹，尋尋覓覓之下，他發現味精及味精類調味料，竟是導致濕疹爆發的元兇。

會考壓力致濕疹加劇

蘇子謙醫生說：「老實講，我的濕疹不算很嚴重，未至於體無完膚、流血滲水。」蘇子謙醫生自小學開始，手腳關節位都有輕微濕疹，遇上盛夏流汗便會痕癢難當，皮膚間中都會因為搔癢而破損。直至中五會考那年，因為學業壓力加上經常溫習而少睡，濕疹開始變得嚴重，曾向西醫求醫，用過輕度外用類固醇後一度改善，但到夏天始終會忍不住搔癢，令病情反覆。

服中藥後濕疹改善 萌讀中醫念頭

會考完結後，蘇子謙醫生向中醫求診，服過中藥後，濕疹果然有改善，至少沒之前般痕癢，更成為他修讀中醫的其中一個原因。蘇子謙醫生說：「我本身都對中醫藥有興趣，尤其是服藥後發現真的對自己有幫助，便有興趣去了解更多，最後就決定大學修讀中醫。」至於後來決定再讀醫科，已是大學四年級後的決定，「當時讀中醫是修讀四年再加一年在內地實習，大學四年級時，有些教授見我成績不錯，建議我可再讀醫科，將來在學術上走中西醫結合的路，於是我到第五年要實習的時候，便決定報讀西醫。」蘇子謙醫生笑言，讀中西醫讀了「一個decade（十年）」，畢業後再作臨床腫瘤科專科培訓，終成為臨床腫瘤科專科醫生。

中西醫角度淺談濕疹

蘇子謙醫生解釋，從中醫角度而言，濕疹可簡單分為急性及慢性或亞急性兩期。「急性即濕疹又紅又癢，甚至有出水的情況，原因是病人濕熱重，較難醫治。當病情得以緩解後，濕疹皮膚會變得乾燥及粗糙，進入亞急性或慢性階段，此時多與陰虛血燥有關，病人未必濕熱很重。」至於從西醫角度而言，誘發濕疹的原因眾多，與天氣變化、環境、壓力、睡眠質素等有關，蘇子謙醫生說：「中醫除上述因素，亦很着重飲食。從我個人經驗及病人經驗看來，飲食因素影響甚深。」他指，坊間不時瘋傳「濕疹戒口紙」，提示濕疹患者戒牛戒蛋戒海鮮等，「很多人都好困惑，究竟甚麼能吃、甚麼不能吃？」於是蘇子謙醫生便循此方向研究，慢慢發現味精或類味精調味料，對濕疹影響最大。

味精引發身體連串症狀

蘇子謙醫生稱，中醫理論中的「厚味」，即指味道很濃的食物，它們都是辛熱生濕的物質。他說：「戒口當然重要，但我們往往很容易忽略一些不太天然的調味料，原來會使濕疹惡化。」蘇子謙醫生指出，外國有不少「中餐館症候群」（Chinese restaurant syndrome）的病例，即有些外國人到過中餐廳進食後，會覺得不適、頭痛、痕癢、疲倦等症狀，後來就發現這些症狀與味精或味精類調味料有關。蘇子謙醫生解釋：「某些人進食味精後，會引起身體的免疫反應，令肥大細胞（mast cells）的組織胺釋放到體外，於是出現痕癢、肚瀉、血壓低等症狀。若本身有濕疹問題，患者就更見痕癢，一痕癢便想大力搔癢，形成惡性循環。」

盡量避免味精重食物

出街食飯，味精幾乎避無可避，即使知道味精令濕疹惡化，患者又可以怎樣？蘇子謙醫生笑說：「我都經常跟病人比喻，大家都知香港有空氣污染，但你不會特意選擇空氣最差的一天去跑步、特意走去人多車多的地方吸廢氣吧？的而且確，味精難以完全避免，但至少可以選擇一些少一點味精的食物，即使發作也不會非常痕癢。」

據蘇子謙醫生經驗，一些小店或老字號的食物相對較少味精，而最大機會有味精的則是湯粉麵。蘇子謙醫生說：「很多人都不知道，有時一碗雲吞麵，甚至一碗火腿通粉，即使看似清湯，其實很多時都有味精。」若對味精特別敏感，可能會出現頭痛、肩頸膊痛、口乾得不斷飲水亦無法解渴、喉嚨乾涸、出蕁麻疹、濕疹痕癢加劇等症狀。蘇子謙醫生坦言，因為不少都市人都長期吸收味精，對味精的反應未必很大，「身體習慣便無太大不適，即使有濕疹也好，他們亦已習慣痕癢，不會覺得味精影響很大。但其實只要戒味精一段時間，便會發現味精對身體產生的不適非常明顯。」

開設群組分享飲食心得

去年9月底，蘇子謙醫生在Facebook開設「健康餐廳」群組，與網友分享自己光顧過的餐廳。蘇子謙醫生說：「四處去試試不同餐廳，希望大家沒那麼容易中伏。中伏一來指難食，二來則指食完會覺得痕癢。」現時群組有逾440名成員，除蘇子謙醫生經常分享餐廳資訊，不少成員都會分享自己的中伏經驗，讓其他濕疹患者參考。蘇子謙醫生笑說：「食完中伏痕一日，好唔抵好慘嘛，所以大家都好有興趣，亦證明很多人受困擾。」

Facebook：中西醫說－ 蘇子謙

記者：李煒汯

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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