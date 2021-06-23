不少家庭把在香港艱苦經營的所有「連根拔起」舉家移民英國，當中包括在港從事有機耕種超過12年的黃如榮（Wing）。隨着2019年社會運動發生，Wing深感香港的環境已受「污染」，無法讓小朋友好好學習，於是毅然放下面積多達20多萬平方呎的有機農田，一家四口於去年底來到英國倫敦開展新生活。Wing抵埗不到半年已把家中的後園改建成育苗場，更身先事卒測試種植本地蔬菜，希望利用自己的農業知識，幫助在英港人善用後園從事耕作，跟菜苗一樣，在英國「落地生根」。

Airbnb試種菜苗推動「共耕」

移民英國，大家最關心的就是「搵食」問題，一方面擔心生計；另一方面是飲食文化的適應。Wing希望透過團結港人從事耕種，投入種植本地菜的「共耕」（Co-Farm）模式，再結集大家的作物一起銷售（Co-Selling），從而共同建構出一個強大的農業經濟圈，一次過解決兩大「搵食」問題。

Wing眼見英國超市的蔬菜選擇未能滿足香港人的烹調需要，於是開始着手培育菜苗，測試在英國種植本地菜的可能性。他甫到埗即在下榻的Airbnb嘗試以種子發芽，測試這邊的氣候及環境。後來他在倫敦西南邊找到落腳點後，便把家中的後花園變身成一個小型農場。「現時種植了10多款不同作物，包括香港人熟悉的小唐菜、生菜、菜心等款式。我希望藉此建立一個讓沒有耕作經驗的港人也可容易複製的種植模式。」初學者要由種子開始着手種植或許有一定難度，他們可直接向Wing購買已培植的菜苗，每盤有24株，並附送有機肥料，售價為5英鎊（約54.5港元）。「大家可直接把菜苗移植至後花園，我亦可向他們提供工作坊，教導養泥、育苗、堆肥、除蟲等種植技巧，甚至幫助把後園改建成農田，從而降低入行門檻，鼓勵更多港人投入『共耕』。」

「當越來越多港人在後花園開始耕作，大家就形成一股農業新勢力，可以集合彼此的耕種成果進行共同銷售，以取得更大經濟效益。」Wing表示，共同銷售模式可讓農夫及消費者互惠互利，農夫既可集體銷售種植出來的作物減低成本，亦可讓作物有穩定供應，至於顧客則可透過月購方式買入物有所值的本地菜。

後花園每月生產作物 可售高達500英鎊

「以一個400平方呎面積的後花園為例，一個月可以種植出約30至50公斤的蔬菜。以香港的經驗，本地生產的蔬菜比入口貨大約貴30至50％。」Wing估計若以每公斤售10英鎊（約109港元）計算，估計每月的銷售金額可達300至500英鎊（約3,270至5,450港元）。

但從後花園開始耕作只是開始，Wing認為共耕要取得經濟成效必須擴大種植面積，增加產量。他認為當越來越多人參與共耕計劃時，就可把成效向council展示，並爭取把其他閒置的公眾空間作耕作之用，希望有更多農田可提供更多有機蔬菜，讓區內居民受惠。「當『共耕』、『共銷』的系統發展日趨成熟時，大家可共同發展出農業經濟圈，例如推動Farm to Table（從農田到餐桌）的美食體驗、向教育團體提供耕作工作坊等等，發揮更大經濟效益。」

「想參與都市種植的朋友，先決條件是要有後園可以種植，要究竟一下草地是否可以改建成菜場，要否添置淋水設施。」如需Wing的協助把後園改為種植場，其收費為100英鎊（約1,090港元）；至於其他投資包括買種子或菜苗、有機肥料、耕作小工具等。英國各地有不少園藝合作社，大家可申請成為會員，除了可與其他資深會員交流種植心得、取得行業資訊外，更可享會員折扣優惠，例如：Motspur Park Horticultural Society的會員年費為3英鎊（約32.7港元），而入會後大家就可一站式購買較市價平10%至20%的種植材料及工具，其產品款式選擇亦較多元化。 「雖然金錢投入有限，但要成為農夫最重要是時間的投入，要每天淋水及打理，無論日曬雨淋也要工作，更要承受失收的風險！」

Wing提醒有興趣參與共耕的香港人：「要把後花園變成種植場，必須先跟業主及鄰里好好溝通。租客要先跟業主溝通，得到對方同意才進行，而到租約完結時須要把草地還原；即使是自購物業，也要跟鄰居好好溝通，不要為他人帶來滋擾。」

英港人對本地菜需求大 菜心苗最受歡迎

為了測試市場水溫，Wing於5月在社交網站嘗試銷售三款供種植的菜苗，分別是菜心苗、生菜苗及沙津菜苗。消息一出，Wing在兩日內已在其區內收到超過20個訂單，迴響極大，更有不少查詢是希望日後可購入食用蔬菜。「觀乎顧客的反應，差不多所有訂單都包括菜心苗，可見港人真的很懷念我們熟悉的菜味，亦有興趣投入『自己菜自己種』的行列。 」

雖然外號「田中之子」的Wing生於農夫之家，但面對英國截然不同的氣候、自然生態，要由零開始重新掌握種植技巧，更遇上在港從未遇到的新挑戰。「例如突如其來的下雪、冬天日照時間短、蝸牛鼻涕蟲以至狐狸等的破壞。」Wing的測試更是在冬天下種，所以收成期較香港的長一倍， 但Wing有信心，「憑藉掌握了這次測試的數據，問題將可迎刃而解，下一造的蔬菜將會更好。」

正如初來埗到的香港人也需要有耐性、時間去習慣英國天氣、生活圈子和環境。Wing表示：「希望大家可透過種植香港獨特的菜款，與當地人分享港式飲食文化，融入社區，並藉此讓大家明白香港人是來英國貢獻社會，而不是分薄資源。」相信假以時日，香港人必定可在這裏茁壯成長，落地生根。

標榜「有機」蔬菜需先獲政府認證

如果大家之後要銷售食用蔬菜，就要先向council查詢所需申請的食物營業牌照 ，並須參加相關的食物衞生課程；如果大家的農作物準備從英國出口其他國家，不同農產品更要符合不同的包裝說明要求，詳列出作物的原產地、品質等級及種類等。

此外，大家如要標榜自家產的作物是有機蔬菜，就必須先向政府認可的有機監控機構（organic control bodies）註冊，否則就是違法。然而有關申請程序可長達3年，而且視乎農田面積大小，其認證費用動輒可高達數百英鎊至逾千英鎊一年。所以有本地農民組織如Wholesome Food Association就推出了較小規模的標籤計劃，讓小農民只須遵守其訂下的食品種植及生產標準，並繳付27英鎊（約294.3港元）年費，即可在作物的包裝及宣傳上使用其質量保證標籤，以證明有關在本地銷售的農產物是符合其組織的可持續及無污染認證。

撰文：Sabrina@香港人在英國新生活

攝影：Melvin Mok

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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