日本北海道的豐似湖因外形像心形而被稱為「心形湖」，也有電視廣告到這個湖取景後變成赫赫有名的景點，不少遊客也慕名而來。不過疫情期間沒得去日本，不如先去有「香港心形湖」之稱的古洞水塘拍照打卡吧！古洞水塘位於上水以西，行山路線全長1公里，只需要1小時就走完，而且大部份路況都很良好，是近年熱門親子郊遊路線之一。要一睹心形湖泊的廬山真面目的話，不得不爬上附近的制高點，幸好古洞水塘被群山環抱，山友很容易到達觀景位置！

古洞街市起步 15分鐘到古洞水塘

從上水坐小巴來到古洞街市下車後，走進古洞南路的林蔭大道，經過公廁後來到分岔口，水金跟朋友先行左邊的道路前往古洞水塘，全程都是平坦馬路，大約10分鐘來到水塘了。沿欄杆旁的水壩橋位走出水塘，穿過綠色隧道後就看到古洞水塘的幽靜美景，平靜的湖面上都是附近山巒的倒影，活像一幅壯麗的山水畫。在堤壩上欣賞湖光山色後，先爬到第一個賞心形湖的位置。水金前行到堤壩盡頭接行登山徑，只爬上了一點點小山丘，回頭一看就清楚看到心形水塘全貌！拍照後下山走回堤壩，先左轉入山徑沿水塘旁前進，可到達堤壩對岸欣賞水塘景色，中途也有一兩個位置可以暫停拍拍照。

爬上配水庫旁山丘 跟心形湖拍照打卡

山徑不能圍繞古洞水塘走一圈，盡頭是麒麟山登山口，所以水金跟朋友取較易的路線，原路折返回到公廁附近的分岔口，再行右邊的馬路上行至古洞配水庫，雖然是爬坡的路段，不過兩旁大樹好遮蔭，非常簡單易行。未幾到達配水庫後，從閘門旁的斜坡登山，並圍繞鐵絲網旁的山徑前進，爬上山頂後風景非常開揚，先看到古洞北及落馬洲的景色，還有背後的深圳市天際線。前行5分鐘後左方出現一條小徑，小心翼翼地走出去就可以看到心形湖了！這裏也是網路上最多人拍照打卡的位置，不過水金到訪當日是假日下午，竟然沒有其他山友在場。跟香港心形湖盡情打卡後，水金便原路折返，走回古洞街市等候76K巴士回元朗。若果你想坐車回上水，可以在對面馬路的小巴站搭乘50A或605小巴，或走到街市後方的天橋，橫過高速公路到青山公路的河上鄉站坐76K巴士亦可。

遊古洞水塘時大家應注意以下事項：

1. 古洞水塘的主要行山路線路況良好，大部份是馬路及人工鋪好的石徑，只是登山看心形湖的山徑是泥路，除了在堤壩盡頭的山徑外，其他的斜度不算很高，建議穿着合適的運動鞋；

2. 全程沒有補給站，可以在起點的古洞街市準備適量糧水。水塘非常多蚊蟲，請做足防蚊措施；

3. 在堤壩盡頭的山徑非常陡峭，登山前請量力而為，行山經驗不足者建議到配水庫旁山丘欣賞心形湖全貌，難度相對上較低；

4. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩。

撰文：蒲．臺島 Gold2TW

攝影：Alex、Foster、水金

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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