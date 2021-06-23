在香港就很常見，但日本巴士你又有沒有在香港見過呢？這部來自日本的Hino HR1JEEE是收藏自一位香港巴士收藏家Ophi。Ophi是個熱愛日本的巴士迷，和大部份香港人一樣喜歡到日本旅遊。Ophi在一次旅遊中無意中地看見北海道的短軸巴士。當時的Ophi並不知道那一部是巴士，只是覺得很有趣，於是便一路跟隨那部車查看到底那部是麼車。後來他才得悉日本原來有出產短陣巴士，便開始研究日本巴士設計和巴士文化。

27歲的大學歷史研究生Ophi從小時候開始就喜歡巴士，他認為巴士是香港最常見的交通工具，而且巴士外形龐大可以給予他安全感。他開始在一年半前收藏世界各地不同的巴士款式，他最喜歡的是富有歷史價值和外形特別的巴士。現時他總共收藏了一部來自英國的巴士和四部日本的巴士，其中有三部巴士已經寄到香港收藏，另外兩部日本巴士則擺放在日本收藏。他認為每部巴士都有屬於它們的歷史意義，所以他希望每款巴士都可以保留一輛，讓人可以透過巴士了解過去的歷史，欣賞它的設計造工。

旅遊常搭巴士 穿州過省看風景

Ophi去不同地方旅遊時經常選擇巴士作為主要交通工具。自從開始研究巴士後，Ophi就喜歡到東南亞地區旅遊，因為東南亞地區例如緬甸這些地方會有很多舊的巴士車款，而這些古典巴士車款很罕見。Ophi最享受就是在乘搭這些古典巴士時，同時又能在現代穿州過省遊歷不同的地方，一邊感受巴士的歷史感同時一邊欣賞沿路的風景。Ophi深深被當時在北海道見過的短陣巴士所吸引，於是他就做了很多資料搜集決定要回到當地一試乘搭那巴士。

有巴士車牌 入手寄回香港收藏

「短陣巴士少見和特別，明明車身如此短卻又完全是一部巴士的模樣。」日本巴士這個特點正中Ophi的心，他特別喜歡「細部的大車」和「大部的細車」，而日本的短陣巴士就正正是「大部的細車」。他認為這架巴士特別之處是把物件做到很大其實很容易，但是把物件縮放反而是最難的地方，但日本巴士可以將一般長度巴士的配置完全放在短車身內，配合日本狹窄多彎的路段，他認為日本在巴士設計上花了很多心思，令巴士變得好像迷你玩具巴士一樣，整件事很有趣。Ophi喜歡日本巴士的程度又豈只研究和乘搭，熱愛巴士的Ophi更考了巴士車牌，決心想買當時在北海道見到的那部巴士。後來，他在機緣巧合下在網上看見有那款與當年他在北海道第一次見到的短陣巴士出售，而且購買過程並不繁複，所以他就入手了那部巴士並寄回香港收藏。

像19座小巴 體積小駕駛感較佳

「香港不會有這種短陣低地台巴士出現，它等於一部正常的單層巴士，不過它縮水了。」日本巴士和香港的英國巴士很不同，特別他是買入的短陣巴士，與香港19座小巴一樣長度，只有6.99米。Ophi亦分別駕駛過英國巴士和香港巴士，他認為日本巴士的駕駛感較佳，因為一來日本巴士體積較細小，路面要注意的事項較少，二來軚盤比輕輕，而且迴旋半徑與一架普通貨車相若，所以在入彎上比一架正常長度巴士感覺上舒服。舒適感方面，日本巴士座位不會像英國巴士一樣採用絲絨包皮，而背部位置通常都不會採高背設計，所以乘客的頭部不能靠在椅背上。雖然日本巴士比較窄身，舒適度方面感覺上較遜色，但日本巴士的避震會較香港巴士柔軟，所以在行車的時候日本巴士亦有它的舒適之處。

歷史研究生 探討巴士歷史變遷

Ophi除了熱愛巴士，他也是個歷史研究生，主要研究建史保育，所以他一開始都是從研究香港的巴士歷史入手。雖然他並不是在日本長大，沒有經歷過很多日本的巴士歷史變遷。但是Ophi都會從他購入的日本巴士中研究不同年代巴士設計上的歷史改變。日本巴士在保養上亦較英國巴士優勝，即使巴士已經服役了20年，但巴士的內裝狀態和外觀亦非常光鮮。此外，日本巴士造工上的鑲嵌工作細緻度亦較英國巴士佳。所以日本巴士運送到香港後須要修理的不外乎是一些機件老化問題和車身傷痕等，因此在保養上並不難處理。

原來香港都曾經有引入過日本出產的車作為巴士，類似的巴士車款曾經在香港和澳門出現過。Ophi知道香港人對於這款車都有所回憶，當重新再接觸或聽見這款車的記憶或許尚在，甚至會緬懷當年的歷史時刻。「待未來倘若這些巴士全部退役後，至少還有巴士的實物讓人回憶當年的感覺，不會只剩得照片。」Ophi希望香港會有不同種類的巴士，讓市民可以在香港見到不同種類的車款，讓香港人透過他的收藏品回憶過去和認識不同國家的巴士文化。

HINO Rainbow KK-HR1JEEE

引擎：Hino J08C

總容量：7,961c.c.

最大馬力：220ps / 2,900rpm

最大扭力：569Nm / 1,600rpm

傳動形式：5前速電索波

採訪：葉淇

拍攝：陳湧 區澤

剪接：區澤

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