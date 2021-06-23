很久以前，「哈比群族」在香港已經默默開始聚居，Vincy Tsoi及Kelvin Poon就是這個群族的成員，他們自稱自己的腳趾「似花生」，自己的手恍如嬰兒般細小。他們早已融入香港的生活，雖然不時被高人抽擊，都整體都可以和平共處。

所謂「哈比群族」，其實是Vincy及Kelvin旁人對自己的形容。哈比人是托爾金的奇幻小說所描繪的民族，在小說中，他們是人類的變種，體型特別嬌小是其一特色。電影《哈比人》在2012年播映後，哈比人開始為人熟悉，而他們的名稱也漸漸變成身型矮小的代名詞。

「矮」，對大眾而言，並不是一個人人可接受的形容詞。但在今年2月，Facebook就出現了一個「香港矮人關注組」，至今已經有超過7,000名成員，成員主要是「身型矮小」及「自稱身型矮小」的人。作為群組管理員，身高159厘米的Kelvin，及成員、身高145厘米的Vincy，就經常遭到195厘米高的成員霍哥抽擊，但也可以在群組上自得其樂。

查看關組注帖文，除了成員會分享一些有關「矮」的諧趣短片外，也會有些「高人」公開詢問「增高方法」。Kelvin作為管理員，他都會不時發佈一些有趣的生活日常。一個在黃大仙停車場的過閘八達通機，他就曾經發佈過兩次相片，指就算自己伸盡了手臂⋯⋯就觸不到那部八達通機。

根據2020年11月《刺針》刊發有關研究指，香港19歲的男性平均身高由1985年的約169.7厘米，上升約5.1厘米至174.8厘米，在193個國家及地區中排名第76。19歲女生平身高則由1985年的約157.4厘米上升約3.2厘米至160.6厘米，排名101位。

Kelvin和Vincy的身高屬低於平均水平，他們指身邊朋友不時都會取笑他們身高，例如Vincy生日時，朋友會祝福她「快高長大」，「我現年31歲，他們都會祝我快高長大。」Kelvin則會被嘲諷拿不到放到高處的物件，但兩位都形容朋友並無惡意，所以並不太介意。

Vincy指自己從小到大都長高的非常緩慢，「中學時都是維持着0.5至1厘米」，她指有可能是自己從小到大的睡眠質素不佳，不時失眠所致。而Kelvin則不愛打籃球，他指從旁人的意見判斷，有可能是他長不高的原因。

研究生育骨齡的兒科醫生張璧濤指，失眠的確有可能影響生長激素在夜間的分泌，導致生長得較慢。但影響身高的最重要元素是基因，「打籃球會高」的說法，在醫學間並未有研究能證實，也不會如基因般直接影響身高。

在日常生活中，Vincy曾因身高而落失工作機會，她曾到診所當了一個星期助護，但試工一星期後並不獲錄取，後來她從同事得知，因為醫生看到她身型矮小得拿不到最頂層排架的物件，「就算站上腳踏都拿不到」，所以覺得她並不適合。

但Vincy並沒有因身高而自卑，「可能我是女生，不是太在意。」她指，親戚從小就說「女生矮沒關係，但男生矮就是大問題」。Kelvin指男生矮小的壓力的確較大，他在初中時曾與一個較自己高的女生拍拖，在被老師撞見後就被譏諷「選都不要選個高過你的女生」。

哈比人的生活，其實都有不少快樂之處。「旁人會覺得你可愛，平易近人點。」Vincy指自己人緣不錯，其中一個感覺是因為身高，讓人覺得殺傷力不大。Kelvin也指，有時自己在下雨天會忘記帶傘，因自己的身型矮小，就可以靜悄悄的躲進旁人傘下。

在關注組的成員都會不時討論這些話題，雖然不時會被「高人」踢館抽擊，但Vincy及Kelvin都不介意，「我開這個群組是想讓大家開心一下，讓大家了解一下矮人的生活日常。」而Vincy則指，其實「矮」並非一個問題，「高矮都會遇到不同的問題，如果一個人因為太高撞到，也還是會被人取笑吧。」

記者：阿濤

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）