相信每個人都曾遇過完美主義者吧！他們一絲不苟，對自己要求很高，有時讓他人構成很大壓力，因為他們期待的東西要很完美：可能是對外觀、可能是對工作的要求，而他們本人往往覺得，事情本來就應該是這樣子的，這並沒有甚麼了不起。

Ray是由太太帶來診所的。臨床上，他有強迫症及疑病症，他以特定的方式去生活，包括洗手、洗澡；他對任何身體的情況都敏感，如果看見手上有一點紅點，他就會想到皮膚癌，然後努力去回想對上一次（又或只是上個月）醫生說他患這個病的機會很微，並要看看他手抄下來的醫生說過的證據，用來紓緩心中的焦慮感，有時這個做法有效，但他還是每一至兩個月就要見一下專科醫生，看看自己有沒有癌病。

他經營自己的公司，是個很聰明能幹的人；對他來說，他明白那是疑病症，但至少他可以「如常」生活，他不很想作出改變。是太太帶他來診所的，他說他沒時間去管那個疑病症，而強迫症也不很嚴重（他甚至會說着說着把這說成沒病），他來只是因為太太想他來。他見過其他治療師，覺得作用不大。

病人缺乏治療動機

由於病者本人並不想治療或改變，我和他一起探討他的心理，他認為，他是過得挺不錯的；他平日有運動的習慣、會和朋友打球，但大部份時間喜歡獨自一人，去遠足，也會玩音樂。聽他談生活是一件很黑白分明的事，因為他會很清楚地告訴你，怎樣才能做得好，例如你一定要練好一首歌才去練下一首，一定要先拉筋然後才做運動，這才能防止受傷。

當然，他是這樣長大過來的。媽媽是醫護人員，對他非常嚴厲，他一做不到要求便會打罵他。在他30歲那年，媽媽說了一句：「你小心是癌症呀！」自始便有了害怕自己患癌的想法，直至今年45歲。而且很明顯，他有述情障礙（Alexthymia），他對表達自己的感受感到很困難，如果你問他有甚麼感覺，他的回應總是「沒甚麼」。他很明顯有「情感缺失」和「超高標準」兩個基模，以過度補償（Overcompensaation）的方式呈現。

完美主義屬問題誘因

「超高標準」是完美主義者的基模，他把一個人的經驗分割成好與壞，成功與失敗。他會推動一個人不斷學習和求進步，他們的快樂很短暫，因為要趕着追求下一個目標，他們一般都很忙碌，沒法活在當下，感受已經擁有的、存在的美好。

Ray的樂趣好像只有來自追求成功；玩音樂是為了彈好一首歌，打球是為了贏對方，他認為他的生活很不錯，但太太卻哭了，他也不明所以。太太說覺得他在打轉很久了，天天去檢查身體有沒有病，而從來都沒有他所擔心的癌症。

既然他並不覺得自己需要治療，我問他有沒有興趣學習一下，一些跟他習慣很相反的東西：靜觀。他說可以一試。如是者，我們就開始了我們的靜觀之旅。我邀請他就注意呼吸的感覺，他回應了，但很快就轉移去告訴我他在想甚麼；他的經驗就好像只有他的想法一樣：呼吸的感覺太無聊了。當我解釋甚麼是工作模式（Doing Mode）和存在模式時（Being Mode），他靜靜地看了天花板幾秒鐘，然後說：「為何學校都不教這樣的東西呀？」然後用心地寫下筆記。

他的完美主義和規律性，讓他很有恒心地天天練習；每次他回來談談他的經驗，我都可以邀請他注意或嘗試一些甚麼，然後我們一起修習一個新的靜觀練習；很有趣地，幾周之後，他說，他覺得每次靜坐時心還是會不斷游走，但卻覺得心情比較輕鬆了。

「任由心去遊走，那不是太沒要求了嗎？」

「沒有任由心遊走呀，你不是每次都把它帶回來嗎？」

「噢……是是，但不去介意，好像對自己很沒要求似的。」他說。

「那麼，練習放下這種批判，算是一種要求嗎？」我問。

他沉默，又抄筆記。

疑似患癌全屬個人想法

有時候，我們都不以為然自己正在受的苦，因為它就像空氣一樣無形；而沒覺察，另一個選擇一直都在。如果我們只有工作模式，那麼所有東西的價值都來自完成和到達，而且我們只有不斷去追求目標，才有機會再感受到短暫的滿足；如果我們也有存在模式，我們就有閒心去欣賞生活的本身，看見生活本身的豐盛。

我們還在會面中，他還是經常回到自己做得好不好這話題上；我知道那是他小時候的模式，我還是一樣用各種方式去邀請他感受一個新角度，就是「事情就是事情本身」的樣子，呼吸的感覺就是「呼吸的感覺」，沒有其他。這本身就不存在好與不好。最近他說，太太覺得他人比較輕鬆了，他覺得自己檢查身體次數有所減少了。

「其實我擔心患癌病，都是來自我的想法，我並沒有覺得身體不適啊！」他跟我說，我忙點頭稱是，心裏感恩靜觀帶來靜悄悄的改變。

（以上內容、人物及背景，均經過改編，並不代表任何真實個案之經歷。）

撰文：吳崇欣

香港註冊臨床心理學家、香港首位獲國際基模治療協會（ISST）認證的資深基模治療師（Advance Certified Schema Therapist），並獲加拿大註冊資深靜觀導師資格。現致力推廣靜觀並提供專業心理治療服務。www.mindfully.hk

編輯：鄒仲安

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