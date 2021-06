自BNO簽證今年起正式接受申請後,越來越多香港人移民到英國,要適應新生活,對不少人來說絕對不是一件容易的事。除了面對環境、生活習慣上的改變,中西文化差異和語言隔膜,都為很多剛移民到英國的香港人,帶來或多或少無形的負擔,擔心自己很難融入社會,甚至害怕影響在當地尋找新工作的機會。

香港人剛來到英國,與英國人的對話時,常常聽到不少英式俚語(slang),即是英國人常用的地道口語。可是,初來甫到的香港人對很多陌生的字眼都聽不明白,不知如何回應,往往令對話氣氛變得尷尬,到底怎麼辦好呢?

在今次街訪中,我們邀請了幾位本地的英國人,教我們一些常用的英式俚語,讓我們有一技傍身,將來和英國朋友聊天起來,都能夠更加投入和了解他們的文化,令溝通上更能得心應手。

見面、打招呼的英式俚語

英國人彼此見面時,最常用的打招呼方式會用到「Alright」、「What’s up」、「How are you, mate?」等等的俚語,其實全部都是「你好嗎?」的意思,這樣的開場白,在英國人眼中都是十分自然和友善的打招呼方式。另一個例子,如 「cheers」就代表「多謝」、「唔該」的意思,假設郵差把你的信件誤派到鄰居的家裏,鄰居幫忙把信件拿回來給你時,你就可以和他說一聲「cheers」,以表示感謝。

然而,英國不同的地方都有它們各自的地道俚語和口音,例如打招呼時說「Ay up, duck」,其實等於「Hello」的意思,於英格蘭北部的城市會較常聽到。

日常用的英式俚語

在英國,無論去超市買日用品、去餐廳點餐、去酒吧飲酒、看足球比賽時,都會聽到很多十分地道的英式俚語,例如當你在酒吧看到一個外表很吸引、富有魅力的男性時,可以用「leng」或者「peng」來形容他,「That guy is leng」意思就是說那位男生真的好吸引。

當問到英國人會如何形容一個飲醉酒到不省人事的人,他們都說其實有很多俚語可以用來形容,例如「pissed」、「sloshed」、「mashed」等等。

職場上常用的英式俚語

幾位英國受訪者都表示,在英國的辦公室或職場內,同事與上司之間的互動,通常都會展現自己專業的一面,所以一些地道的英式俚語未必適合在職場環境中用到。當然在一些輕鬆的情況下,同事閒談時亦可能被問到「Would you like a cuppa?」,「cuppa」即是「a cup of tea」的意思,請問你想不想嘆杯茶,輕鬆一下?完全反映了英國人喜歡飲茶的文化。又或者當有人想開某個同事的玩笑時,都會說到「take the Mickey」或者「the Mickey piss」,是取笑、嘲笑別人的意思。

受訪者亦提到,在職場上,應多注意一個英文字會出現雙重定義(double meaning)的情況,要小心運用,千萬不要得失上司。

表達情緒的英式俚語

來到英國生活,和本地人溝通是在所難免的,有時想向對方表達一些自己的情緒和感受,除了「happy」、「sad」、「angry」這些簡單的字外,有哪些英式俚語可以讓我們更能表達自己的感受呢?有受訪者就教我們「godsmacked」這個字,意思是十分驚訝、震驚。「chuffed」就是十分開心,相反,「pissed」在情感上可以用作生氣的意思。

如何學習更多英式俚語呢

香港人想加快腳步,投入英國新生活,學習更多英式俚語,能夠打破和英國人溝通之間的隔膜,令自己更貼地。受訪的英國人都建議香港朋友可多利用網上資源,例如搜尋有關「British slang」的教學短片、收看英國的電視節目、處境喜劇、查看城市字典Urban Dictionary等,又或者結識英國朋友。這樣都可以幫助自己從日常生活中,慢慢學習更多英式俚語。希望來到英國的香港人,可以很快適應英國的新生活,投入社區。

撰文:Ivy@懶系英國生活日誌

攝影:Melvin Mok

編輯:洪慧冰、鄒仲安

