自BNO簽證今年起正式接受申請後，越來越多香港人移民到英國，要適應新生活，對不少人來說絕對不是一件容易的事。除了面對環境、生活習慣上的改變，中西文化差異和語言隔膜，都為很多剛移民到英國的香港人，帶來或多或少無形的負擔，擔心自己很難融入社會，甚至害怕影響在當地尋找新工作的機會。

香港人剛來到英國，與英國人的對話時，常常聽到不少英式俚語（slang），即是英國人常用的地道口語。可是，初來甫到的香港人對很多陌生的字眼都聽不明白，不知如何回應，往往令對話氣氛變得尷尬，到底怎麼辦好呢？

在今次街訪中，我們邀請了幾位本地的英國人，教我們一些常用的英式俚語，讓我們有一技傍身，將來和英國朋友聊天起來，都能夠更加投入和了解他們的文化，令溝通上更能得心應手。

見面、打招呼的英式俚語

英國人彼此見面時，最常用的打招呼方式會用到「Alright」、「What’s up」、「How are you, mate?」等等的俚語，其實全部都是「你好嗎？」的意思，這樣的開場白，在英國人眼中都是十分自然和友善的打招呼方式。另一個例子，如 「cheers」就代表「多謝」、「唔該」的意思，假設郵差把你的信件誤派到鄰居的家裏，鄰居幫忙把信件拿回來給你時，你就可以和他說一聲「cheers」，以表示感謝。

然而，英國不同的地方都有它們各自的地道俚語和口音，例如打招呼時說「Ay up, duck」，其實等於「Hello」的意思，於英格蘭北部的城市會較常聽到。

日常用的英式俚語

在英國，無論去超市買日用品、去餐廳點餐、去酒吧飲酒、看足球比賽時，都會聽到很多十分地道的英式俚語，例如當你在酒吧看到一個外表很吸引、富有魅力的男性時，可以用「leng」或者「peng」來形容他，「That guy is leng」意思就是說那位男生真的好吸引。

當問到英國人會如何形容一個飲醉酒到不省人事的人，他們都說其實有很多俚語可以用來形容，例如「pissed」、「sloshed」、「mashed」等等。

職場上常用的英式俚語

幾位英國受訪者都表示，在英國的辦公室或職場內，同事與上司之間的互動，通常都會展現自己專業的一面，所以一些地道的英式俚語未必適合在職場環境中用到。當然在一些輕鬆的情況下，同事閒談時亦可能被問到「Would you like a cuppa?」，「cuppa」即是「a cup of tea」的意思，請問你想不想嘆杯茶，輕鬆一下？完全反映了英國人喜歡飲茶的文化。又或者當有人想開某個同事的玩笑時，都會說到「take the Mickey」或者「the Mickey piss」，是取笑、嘲笑別人的意思。

受訪者亦提到，在職場上，應多注意一個英文字會出現雙重定義（double meaning）的情況，要小心運用，千萬不要得失上司。

表達情緒的英式俚語

來到英國生活，和本地人溝通是在所難免的，有時想向對方表達一些自己的情緒和感受，除了「happy」、「sad」、「angry」這些簡單的字外，有哪些英式俚語可以讓我們更能表達自己的感受呢？有受訪者就教我們「godsmacked」這個字，意思是十分驚訝、震驚。「chuffed」就是十分開心，相反，「pissed」在情感上可以用作生氣的意思。

如何學習更多英式俚語呢

香港人想加快腳步，投入英國新生活，學習更多英式俚語，能夠打破和英國人溝通之間的隔膜，令自己更貼地。受訪的英國人都建議香港朋友可多利用網上資源，例如搜尋有關「British slang」的教學短片、收看英國的電視節目、處境喜劇、查看城市字典Urban Dictionary等，又或者結識英國朋友。這樣都可以幫助自己從日常生活中，慢慢學習更多英式俚語。希望來到英國的香港人，可以很快適應英國的新生活，投入社區。

撰文：Ivy@懶系英國生活日誌

攝影：Melvin Mok

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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