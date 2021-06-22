不少人都會說自己從小到大都喜愛車，到底從「小」是何時的「小」？Keiko就表示她剛到地球數天時，父母就已經察觀到她喜歡車。因為她剛出生從醫院被接回家時，媽媽手抱着她坐爸爸的日產GTR 34回家，當爸爸 開得快的時候，她就會「嘻」一聲地笑出來。天生對汽車速度如此敏感的Keiko是一個女賽車手，10歲的時候爸爸已經帶Keiko去考小型賽車牌。在爸爸的支持下，Keiko就慢慢踏入賽車界，成為香港數一數二年輕的女賽車手。

女兒是爸爸的前世情人，這句話所言非虛。Keiko讀幼稚園時已經由爸爸開着GTR 34接送上學和放學。兩父女非常投契，爸爸晚上遊車河時又會叫上Keiko一起去飛車，爸爸洗車時Keiko又會主動幫忙。Keiko每次和爸爸遊車河都會四圍望，兩父女一起看附近有沒有可以比拼的車。爸爸知道Keiko喜歡開車但又不能開車，所以就特地安裝了一個倒後鏡在副駕座位，讓她都可以一同感受駕駛汽車的樂趣。

父女檔玩小型賽車 獲獎無數

Keiko之所以熱愛車，除了因為天生性格使然，還因為受到爸爸的熏陶。Keiko的爸爸是一位賽車運動員，亦是汽車改裝店的老闆。以前爸爸到賽車場練習時都會帶上Keiko，Keiko漸漸地就對賽車感到興趣，於是就請求爸爸讓她接觸小型賽車。Keiko開始了賽車練習後，很快便參加比賽。第一次參加比賽的Keiko已經盡得爸爸的真傳，在公開賽取得第二名的佳績，爸爸亦深知Keiko的天份在此，更買了一部小型賽車給Keiko讓她繼續鑽研。

Keiko爸爸對於栽培女兒更花了無數時間心力。要做賽車選手並不簡單，一來香港沒有賽車場，二來練習和比賽要花費許多金錢，對普通家庭而言是一種昂貴的興趣。Keiko爸爸雖表示有金錢上的壓力，但依舊表示「盡能力」。每次Keiko比賽時爸爸都會陪同，亦會不時陪伴Keiko放學後到沙井練習場練車。在Keiko比賽的時候，看台上的爸爸比起賽道上的Keiko更為緊張。對Keiko爸爸而言，他表示很開心自己的女兒和他有相同的興趣。Keiko亦表示很感動能夠從看着女兒還是手抱嬰兒坐他車，直至現在女兒坐上司機位載自己。對Keiko而言，她表示很開心爸爸帶她到賽車場，並一直用心栽培，使她能在賽車賽道上發揮所長。

考車牌重要過DSE 放學趕學車

那年十八，對大部份中學生而言，最重要的考試絕對是非DSE莫屬。但對從小就日盼夜盼可以自己揸車的Keiko而言，最重要的考試毫無疑問當然是駕駛考試。中六放學，每個同學都趕着上補習班，而Keiko就趕着去學車。Keiko的學車師傅亦知道她是小型賽車手，所以對她很有信心，教車時師傅對她的教學和其他學生也有所不同，師傅會深入地以物理和機械原理教Keiko，令她更掌握汽車和小型賽車的分別。

換零件硬避震 Altezza更似比賽車

Keiko現在駕駛的Altezza就是爸爸的座駕。由以前坐副駕到終於長大可以坐司機位，由她坐爸爸車換成爸爸坐她車。在Keiko考到車牌後，爸爸亦重新為她改裝這部車，令這部車的性能更適合Keiko。因為Keiko最先接觸的是小型賽車，小型賽車因為沒有避震，所以Keiko在駕駛上會偏向追求硬的感覺，對路面回贈的要求亦相對較高，所以改裝這部車的零件時會採用了很多比賽專用零件。在改裝這部車的時候，Keiko會和爸爸一起討論，所以這部車對Keiko而言可謂意義深厚。

Keiko年紀輕輕，在公路揸車的時候都經常惹人關注。因為Keiko駕駛的Altezza RS200是在Altezza車系中是最高性能的版本，並非一般P牌新手可以駕馭。因為這部車前置引擎後輪驅動的佈局在操控上已經比較難，而且引擎轉速不是快上快落，所以令人很難用敏捷快速的換檔配合轉彎。在過彎的時候，容易因為不習慣引擎特性而懷疑自己用錯檔入彎。這部車在外觀上完全原裝，但是性能的改裝很多都已經換了使用比賽改裝規格的零件。雖然這部車可以帶給Keiko很大的駕駛樂趣，可是在旁人看來，要這個21歲的女孩駕馭這部車並不是一件容易的事。

從不公路競賽 危險又不公平

由於香港沒有汽車的賽道，所以有不少車手都喜歡在公路上競賽。雖然Keiko的好勝心強，但是玩過有小型賽車專屬賽道的Keiko就表示不太喜歡在公路上競賽。因為在公路上要顧及其他道路使用者，所以在公路上根本不能夠盡情發揮達到競賽的技術。「在公路鬥快，贏咗冇獎。」不論山路還是公路，Keiko都認為不適宜作為汽車競賽，因為路面太多起伏不平又多沙石，所以在公路上競賽既危險又不公平。

場地提供：18 Challenge Karting

採訪：葉家淇

拍攝：倫星、區澤

剪接：倫星

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