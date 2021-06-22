聽到放學鐘聲響起，最期待的並不是一班小學生，而是小學教師馮朗（Daniel）。Daniel除了是一名小學教師，更是日產Skyline的頭號車迷，擁有3部日產Skyline系列的車，分別是GTR R32、GTS 33和GTT 34，最喜歡的是GTR R32，而且GTR的出產年份與他的年紀相同，所以特別鍾情。Daniel每天上班的動力就是可以從家駕駛他的愛車出門工作，每天下班最期待的就是經歷完8小時的教學可以駕駛愛車回家。

GTR四顆圓燈 足以為之神魂顛倒

「GTR一個名都夠你鍾意。」Daniel約在7至8歲就已經被Skyline四顆圓碌碌的尾燈吸引。他小時候和家人去日本旅遊，每當看見四顆圓燈就會問爸爸那是甚麼車，他甚至會特地走到日本的大型停車尋找Skyline的蹤影與它合照，但從來都不會問爸爸紅色的跑車是甚麼車。年紀漸長，Daniel又因為看了《狂野時速》女令他開始對Skyline的底燈所着迷。直至現在，他擁有了三部Skyline，每次看見那四盞尾燈依然會覺得「精神」，直言沒有第二款車可以帶給他這種感覺。

跑車定「錢七」襯TR32車牌

喜歡歸喜歡，但作為教師駕駛這種俗稱「飛仔車」難免讓人感到奇怪。有同事會對Daniel駕駛這部車感到難以置信，又有同事不知道這部車是跑車反問Daniel為甚麼駕駛「錢七」回校。不過，身為教師的Daniel亦不會在學校太招搖誇張，他笑說：「每次開車回到學校的時都不敢踩油入停車場，只會讓車慢溜進去。」

GTR四四方方的車身線條，Daniel認為Skyline有着是長青的象徵。除了外形長青，GTR亦是少有有價可升的汽車，所以即使擁有3部Skyline汽車的Daniel仍然希望可以繼續收藏，因為他深信Skyline的魅力會一直留存，特別是原裝GTR只會買少見少，早買早享受。所以Daniel當時得知有GTR出售時，尚擁有棍波牌都立刻買。車價可升是難得的事，雖然現在放售已經可賺一筆，但Daniel堅決不賣。他更特地投標車牌號碼TR32，既想有配襯效果，又不想太刻意造作，所以就投了最能達到傳統感覺的TR32。

車會會長追原裝 加裝頂Bar遭取笑

Daniel鍾情Skyline，亦是Skyline車會的會長。當初加入車會的原因是希望了解每一個人喜歡Skyline的原因，後來認識了車會的車友後，更認為車會是一個可以凝聚車友的地方。車會有很多會改裝車的人，他們都會取笑Daniel的車是原裝，Daniel又會揶揄他們把車改得鬼五馬六，大家會互相交流。雖然Daniel追求原裝的味道，但後來在車友的影響下，就加了前避震平衡桿，結果立刻遭車友取笑不是原裝。

原裝直版車量少 設計要尊重

十個購買GTR，九個也經過改裝，所以真正值錢的反而是直版原廠貨，而且很難找到。可是Daniel偏偏喜歡原裝GTR，他認為人愛車，先要尊重車。雖然每個人對車有不同的追求，對於一些人會把Skyline大改一筆，他就會感到一頭霧水，不理解這些人為甚麼這樣做。他認為這樣做會破壞了當時設計師的概念，因為一部車出產的時候設計師有計算過車的所有平衡配套才生產了這部車。他認為少量改裝可以接受，但如果貿然就到車房改行車電腦、強化turbo等改裝，除了忽略安全性的問題外，更沒有尊重生產者的意念。

熟讀Skyline歷史 尋找原裝車軨

Daniel喜歡GTR的心並不僅於此，他更會翻查有關Skyline的歷史。雖然兒時最吸引到他的只是四盞圓燈，但後來經過翻查Skyline整個系列的歷史，研究過它為甚麼會被稱為戰神，了解它曾經贏過甚麼獎項，曾經出產過甚麼系列，為甚麼會比較少人喜歡GTS 33，他就更了解和尊重一部車的背後意義。Daniel最先購入的GTR大致上都是原裝，惟獨只有車軨不是原裝，但他也特地上網找尋原裝車軨令整部車的狀態更原裝。他曾經試過在街上開車的時候，有人欣賞他的GTR是原裝，所以按低車窗向他點頭，他認為那股滿足感是無法用言語形容，亦是他堅持原裝的動力。

Daniel對GTR的愛是從內到外都由衷地喜歡，不論那一個小細節他都對它有讚無彈，上車着匙第一樣不同的是普通車的左邊是水撥，右邊是指揮燈，但他的車左邊是沒有東西，而水撥是扭的，他亦特別喜歡原始的跳燈設計，即使只是這些小細節他已經認為感覺很不同。不論是座椅還是喉聲，Daniel都認為原裝GTR R32帶給他很振奮的感覺。Daniel尊重Skyline，對它好像對人一樣細心照料。雖然他並不是每天會打蠟抹車的人，但駕駛的時候他都會評估車的狀態來駕駛，盡量減少對車的損耗。

Nissan Skyline GTR-R32 （1990）

總容量：2,568c.c.

最大馬力：280PS

峯值扭力：36.0KGM/4400rpm

傳動形式：5 Speed MT

傳動系統：ATTESA E-TS四輪驅動

懸掛系統：前雙叉臂結構 後4連桿結構

座位： 4

採訪：葉淇

拍攝：陳湧 區澤

剪接：區澤

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