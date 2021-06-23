為人師表是不少人的夢想職業，但在港的合資格老師要在英國公立中小學任教也需花一點功夫，入職途徑並不算簡單。既然做回教師老本行艱難，有香港教師會打算「降格」做TA（Teaching Assistant，教學助理），不過，原來要做TA都不容易。Facebook專頁「葵媽特教移英小記」版主葵媽曾經應徵TA卻鎩羽而歸，但葵媽堅持教育的初心，努力不懈再進修，最後獲聘為應用行為分析（Applied Behavior Analysis）導師。所以凡事只要相信，就會有希望！

「香港老師經常擔心英語非母語會成為在這裏教學的阻礙，但我相信，即使我們未必說得一口流利英語，但只要堅持教育的初心，學生還是會感受到老師的熱誠呢！」

葵媽畢業於香港教育大學的特殊教育榮譽學士，曾在志願機構及學校從事相關工作超過十年。離港前，葵媽在主流小學擔任特殊教育支援老師，亦曾是學生支援組組長，專責為特殊學習需要的學生設計課程及編制教案，事業可以說是如日方中。去年暑假，葵媽隨丈夫一家四口移民英國，先專心一意做全職主婦。「安頓下來後，我才開始思考能否在英國教書。剛巧女兒的學校聘請兼職TA。於是我抱着爭取面試經驗的心態一試。可惜無功而還，但這次經驗獲益良多。」原來，要在英國做個TA也絕不簡單的。

做TA須進修 建議報讀保護兒童課程

面試雖然失敗，但學校校長在事後卻親自向葵媽分折失敗原因。原來其致命傷就是不熟悉當地學校保護兒童（Children Safeguarding）的措施及政策，所以她建議有志來英轉型做TA的香港老師，不妨先報讀相關課程為自己增值。坊間有不少National Vocational Qualification或CPD Certification Service Approved的認可網上課程可供選擇，課程可於90分鐘至兩小時完成。

葵媽補充：「準備面試前，大家當然要做足功課，詳細研究學校的辦學理念、英國課程設計等，嘗試向校長凸顯自己過去在港的教學閱歷對該校的發展有何幫助。」

修讀應用行為分析 建立移英老師網絡

葵媽在其社交平台分享了TA面試的經歷，並開始建立起香港老師在英的網絡，在網友的推介下，報讀了由英國自閉症兒童組織提供的應用行為分析（Applied Behavior Analysis，ABA）課程。「這是兩天的密集課程，很有系統地指導我如何透過理論實踐，對自閉症學童的行為帶來正面影響。」葵媽完成課程後，有關組織就把她的個人履歷跟有需要的家長分享，旋即獲一位當地家長的青睞，聘請為兼職ABA導師。「有一個具備Board Certified Behavior Analyst （BCBA）資歷的個案經理領導，他會為學生訂下的學習課程，而我每星期會到訪學生家中執行，以達致不同的學習目標。」葵媽表示：「有意成為ABA導師的朋友，除了可透過自閉症兒童組織讓有需要的父母認識到你外，社交媒體上亦有不少ABA導師與家長的配對群組，大家可參加，了解行情。」

學海無涯，香港老師來到英國更加要積極進修，好好裝備自己，提升競爭力。葵媽鼓勵有興趣繼續發展教育事業的朋友，「要有心理準備，放下身段，即使在香港是決策階層，也有機會要從低做起，擔任較基層的支援岡位。但只要願意不斷自我增值，以往累積的資歷是不會浪費的。」

無懼語言無礙 與學生建立信任

葵媽稱：「最初接手這學生個案時，他對學習英語拼音非常抗拒。每次我把英文字母拿出來跟他玩遊戲，對方就表現激動，甚至把字母教材撕掉；之後，他每次見到這些字母，就會對我惡言相向。但我沒有退縮，我想到可請女兒幫手，在字母卡上畫公仔圖案，以減低他對字母卡的抗拒，最後真的奏效。現在，他已開始寫字及進行拼讀，學習成效顯著。」

葵媽坦言：「令我最感動的，並不是學生在學習上的進步，而是能在短短3個月跟學生建立起信任。」學生的母親表示，兒子每星期都十分期待葵媽的到訪。特殊教育工作從來都是荊棘滿途，老師就更要堅守教育初心，對孩子要有承擔。正如移民一樣，一旦決定了就要一直走下去，即使遇上甚麼困難，也不回頭，不後悔。

公立中小學任教 須具備QTS英國教師資格

無論是有興趣從事主流或特殊教育工作的老師，都必先具備QTS資格方可在英國的政府中小學任教，有三個途徑可取得相關資歷：

一、沒有學士學位，可在英國修讀3年至4年制的QTS相關學士學位課程。

二、具備學士學位的資深教師，可透過由指定大學或機構提供的約12星期的評核（Assessment Only）而取得QTS資格。不過，有關申請人必須擁有至少兩年在英國學校的「unqualified teacher」（非資格老師）教學經驗，而且不同評審機構或有不同準則。

三、已具備學士學位的朋友，可修讀一年制的initial teacher training（ITT）老師培訓課程。

報讀一年制ITT老師培訓課程 獲取QTS資格

修讀一年制的ITT課程的朋友會在學校實習，而有部份實習課程更會提供薪金資助而不收學費，但當然名額有限，而且對申請人的要求也較高。至於收費課程的學費為9,250英鎊（本地生，約100,825港元）或15,000英鎊（國際生，約163,500港元），一般須在英國居住3年或以上才算是本地生。

完成ITT課程後，將可獲得QTS資格。有部份課程會頒授 Postgraduate Certificate of Education（PGCE）或Postgraduate Diploma in Education（PGDE）的資格，主要是為將來到英國以外地方教書或深造的老師而設。若果打算只在英國教書的話，QTS的資格已經足夠。

報讀ITT課程的最基本要求是擁有大學學士學位、在英國會考GCSE的英文及數學科取得Grade 4（Grade C）或以上成績或同等學歷。不過，個別課程或有額外要求，例如：在英國高級程度會考（A-Level）甚至大學本科取得指定成績。

大家可透過政府網頁（www.find-postgraduate-teacher-training.service.gov.uk/），輸入郵政編號（post code）或學校名稱，再選擇學校類別以及希望任教之學科，即可搜尋不同ITT課程。

任教英國小學 文科老師或須補考GCSE

由於GCSE的科學成績是任教英國小學（3至11歲學生）的關鍵，在港修讀文科而又想在英國當小學老師的話就須補考。英國有不少機構提供GCSE遙距課程，例如：Pearson、The Oxford Open Learning、ICS Learn等等。如要補考，謹記只須取得任個一個科學核心科目（物理、化學或生物）的GCSE或等同GCSE的成績便可，毋須報考綜合科學（General Science）。

致電英國教育部 查詢學歷對照

報讀老師培訓課程前，大家要先清楚自己的香港學歷是否符合有關入學要求。而英國教育部就為海外學歷持有人提供了一大便利，大家只須在辦公時間致電其熱線0800 389 2500，即有專人解答查詢人在香港與英國學歷之對照，包括：香港中學文憑考試或香港中學會考之成績是否可用作等同GCSE的成績，申請人的大學學位是否獲英國認可等。查詢後，有關部門會把相關學歷對照資料電郵予查詢人，作為課程報名之用。

有培訓機構會要求持海外學歷的申請人提供學術認證機構UK ENIC（前名UK NARIC）的書面學歷認證。申請人可向英國教育部遞交指定文件及資料，對方可免費提供有關證明。同時，該網站上還有大量有關海外老師來英執教的資訊，有專人在網上聊天室即時解答問題。

資料來源：英國教育部

撰文：Sabrina@香港人在英國新生活

相片：由受訪者提供

編輯：鄒仲安

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