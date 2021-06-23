蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

高血壓︱睡眠窒息症可導致血壓上升 嚴重可併發心臟衰竭視網膜病變

23分鐘前
上壓大於140或下壓大於90，只要任何一組數字高於標準，已屬高血壓。

全港有超過六成的65歲及以上人士都患有高血壓，可見高血壓在香港相當普遍。高血壓更有年輕化的趨勢，50歲以下的患者持續增加，當中更不乏20至30歲的年輕人求醫。高血壓控制不當有可能引起嚴重的併發症，市民應多加留意。

不少患者對高血壓存在誤解

血壓度數主要由上壓及下壓兩組數字組成，上壓是指心臟收縮泵出血液時血管所承受的壓力；下壓則指在心跳之間，心臟放鬆時血管所承受的壓力。當上壓大於140或下壓大於90，即屬高血壓。不少患者對高血壓的診斷標準存在誤解，例如有患者誤會當上壓及下壓同時高於標準才算是高血壓，但其實只要上壓或下壓任何一組數字高於標準，已屬高血壓。

此外，個別的血壓量度未能如實反映血壓情況。例如，有些病人可能會有「白袍症」，在診所或面對醫生時較緊張，導致血壓突然升高，指數未必準確。因此有時須參考患者於診所及在家自行量度的血壓數據，若兩者的血壓度數都持續超標，才算是高血壓。如血壓數據差異太大，會檢查病人使用的血壓計是否正常運作，及為病人進行24小時詳細的血壓檢查。

了解高血壓兩大成因

高血壓的成因一般可分為原發性及繼發性。近九成的患者屬原發性，即病因不明但與其他風險因素有關。其中，不良生活習慣如吸煙、喝酒、缺乏運動等，或有高血壓家族病史，均會增加患上高血壓的風險。剩餘一成患者屬繼發性，即由其他疾病所引致，例如睡眠窒息症內分泌失調、腎病等。如患者在照心臟超聲波後發現有心臟肥大的情況，有可能是患有隱性高血壓。

高血壓的控制不當亦有機會引致嚴重併發症，一般分為急性及慢性兩類。急性併發症如大動脈撕裂、腦出血等，有機會致命；而慢性併發症包括心臟衰竭、腎衰竭、視網膜病變等，嚴重的話更可能導致失明。建議市民可定期自行在家量度血壓及進行身體檢查，以便及早發現並控制病情。如果發現自己已經患上高血壓，就要盡早向家庭醫生查詢。

良好生活習慣配合藥物治療

患者一般可以透過改善生活習慣和接受藥物治療來控制病情。生活習慣上，首先要培養良好的飲食及運動習慣，並盡量避免煙酒。在藥物治療方面，五大類降血壓藥物中的利尿藥及鈣離子拮抗劑較為常用，而醫生亦會考慮病人情況及風險後制定合適的藥物組合。例如病人有冠心病或心絞痛等情況，我們會建議患者使用乙型受體拮抗劑，以達至最大的治療效益。

不過，有部份患者在使用三類不同抗高血壓藥物後，血壓仍然超標，可能屬難治性高血壓。醫生會先了解病人是否依照藥物指引服藥及日常的生活習慣等，從而就難治性高血壓作出診斷及調整藥物組合，助患者盡量控制血壓。

撰文：心臟科專科周志康醫生

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

高血壓白袍症血壓控制目標血壓檢查心臟衰竭腎衰竭視網膜病變降血壓藥利尿藥鈣離子拮抗劑周志康醫生心臟科乙型受體拮抗劑
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner