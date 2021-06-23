全港有超過六成的65歲及以上人士都患有高血壓，可見高血壓在香港相當普遍。高血壓更有年輕化的趨勢，50歲以下的患者持續增加，當中更不乏20至30歲的年輕人求醫。高血壓控制不當有可能引起嚴重的併發症，市民應多加留意。

不少患者對高血壓存在誤解

血壓度數主要由上壓及下壓兩組數字組成，上壓是指心臟收縮泵出血液時血管所承受的壓力；下壓則指在心跳之間，心臟放鬆時血管所承受的壓力。當上壓大於140或下壓大於90，即屬高血壓。不少患者對高血壓的診斷標準存在誤解，例如有患者誤會當上壓及下壓同時高於標準才算是高血壓，但其實只要上壓或下壓任何一組數字高於標準，已屬高血壓。

此外，個別的血壓量度未能如實反映血壓情況。例如，有些病人可能會有「白袍症」，在診所或面對醫生時較緊張，導致血壓突然升高，指數未必準確。因此有時須參考患者於診所及在家自行量度的血壓數據，若兩者的血壓度數都持續超標，才算是高血壓。如血壓數據差異太大，會檢查病人使用的血壓計是否正常運作，及為病人進行24小時詳細的血壓檢查。

了解高血壓兩大成因

高血壓的成因一般可分為原發性及繼發性。近九成的患者屬原發性，即病因不明但與其他風險因素有關。其中，不良生活習慣如吸煙、喝酒、缺乏運動等，或有高血壓家族病史，均會增加患上高血壓的風險。剩餘一成患者屬繼發性，即由其他疾病所引致，例如睡眠窒息症、內分泌失調、腎病等。如患者在照心臟超聲波後發現有心臟肥大的情況，有可能是患有隱性高血壓。

高血壓的控制不當亦有機會引致嚴重併發症，一般分為急性及慢性兩類。急性併發症如大動脈撕裂、腦出血等，有機會致命；而慢性併發症包括心臟衰竭、腎衰竭、視網膜病變等，嚴重的話更可能導致失明。建議市民可定期自行在家量度血壓及進行身體檢查，以便及早發現並控制病情。如果發現自己已經患上高血壓，就要盡早向家庭醫生查詢。

良好生活習慣配合藥物治療

患者一般可以透過改善生活習慣和接受藥物治療來控制病情。生活習慣上，首先要培養良好的飲食及運動習慣，並盡量避免煙酒。在藥物治療方面，五大類降血壓藥物中的利尿藥及鈣離子拮抗劑較為常用，而醫生亦會考慮病人情況及風險後制定合適的藥物組合。例如病人有冠心病或心絞痛等情況，我們會建議患者使用乙型受體拮抗劑，以達至最大的治療效益。

不過，有部份患者在使用三類不同抗高血壓藥物後，血壓仍然超標，可能屬難治性高血壓。醫生會先了解病人是否依照藥物指引服藥及日常的生活習慣等，從而就難治性高血壓作出診斷及調整藥物組合，助患者盡量控制血壓。

撰文：心臟科專科周志康醫生

編輯：鄒仲安

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