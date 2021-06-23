「非常時期，非常手段」，最後一篇文，決定寫一個我醞釀了大半年的題材。上期提及的羊肉咖喱大會，且在我友報專欄續攤。世事常變，我們跟着變吧。

我想寫鏞記。為甚麼？大半年前，無意跟鄧達智提起我寫〈消失中的味道〉文章系列，約了鏞記數次做採訪都約不成……打開了鏞記的話題，意外地，從他口中知道一個外人也許不知的鏞記故事。原來，絕大部份人以為所知的事實，並不全然是事實。用了半年時間去閱讀網文、各種輿論、觀察鏞記出品素質……更下定決心要寫——如果我們對真相還有追求。

鄧達智跟鏞記的交情始於大約三十年前，他第一次置業在蘭桂坊，走下來就是鏞記，「買燒味飯盒一定是鏞記，飲茶去陸羽，食港式就會去蛇竇。」鄧達智在蛇竇跟人稱校長的劉致新混熟，通過劉致新認識了當年的成哥（甘健成）。「成哥公關手段一流，對朋友慷慨，最喜歡在鏞記請客，因此廣結善緣，一如孟嘗君。」九十年代初，鏞記要轉形象，自然找上鄧達智幫忙設計和製作制服，因為工作，鄧達智突破了跟鏞記表面那層人情酬酢的關係，去到跟管理層的核心人物禮哥（甘琨禮）接觸。「如果沒有業務合作關係，根本不會跟禮哥接觸，因為他一直躲在幕後負責管理、財務和採購，角色很吃重但不為人見。」鄧達智仍記得老甘生每天都會在大堂吃午飯，各人都會在這期間來到跟老甘生滙報事務，情景和睦。「禮哥、岐哥（已逝世的三弟）對成哥一向都很恭敬，成哥對外人友善大方，對兄弟姐妹、夥計就很惡，這應該是外人不知道的一面。正正如此，弟妹跟禮哥也比較親近。」

好人的對立面 也可以是好人

鄧達智跟鏞記的合作橫跨二十年，前後為三套制服操刀，一路見證一連串戲劇化的衝突、轉變。「老甘生逝世時情況還好，真正導致分裂的，是三弟甘琨歧的離世。老甘生的股權分配，是成哥和禮哥各持35%，而岐哥和妹妹美玲則各有10%，但他們都較信任禮哥子女的能力，先後將股份轉到他們名下，造成禮哥一家持股量最大，權力失衡，紛端因此而起。成哥一向被人稱為太子成，來到這個地步，怎會甘心？」鄧達智說，為了贏官司，成哥部署周到，一年前就請來公關公司作策略佈局，以操控公眾思考和視線，加上某些知名食家當時和成哥友好，下筆自然也偏幫他，造成輿論一面倒指摘禮哥，認為他不應該跟大哥爭。「禮哥真的很慘，對外根本沒人認識他，成哥是鏞記的公眾形象，人們對成哥有種對權威的信服，就盲目相信表面所看所聽的一切。」另一方面，鄧達智亦指出，他親眼看着許多媒體朋友因為認定了成哥，就認為禮哥一定是壞人。「更戲劇化的是，正式上庭前，成哥已經證實患上肺癌，等待宣判結果時不幸離世，加重禮哥因為爭產間接害死大哥的負面形象。」其實只是天意弄人。

「為甚麼好人的對立面，一定是壞人？不可以是另一個好人？」鄧達智拋出引人深思的一句話。在他眼中，成哥和禮哥都是好人，只是心態和取態不同，令兩人被命運推上了對決位置。「成哥覺得自己是長子、對鏞記貢獻大，拿不到主控權而不甘心，是人之常情；禮哥對父親有承諾，無論如何都要保住鏞記招牌，所以只能面對官司解決問題。」鄧達智眼中，禮哥萬分無奈，看他因為面對外人的指指點點甚至落井下石而心力交瘁、患上憂鬱症，一直陪伴左右，還帶過他和甘老太一起到檳城、汕頭等地方散心。「幸好禮哥的一對子女很孝順，知道父親有難，放棄了自己的事業，回來鏞記幫手，成了他最大的精神支柱。」

偏見狀態應邀 贖罪心態執筆

在網上鍵入「鏞記爭產」，許多文章不約而同說到一點：「甘健成想放棄企業所有權，讓弟弟甘琨禮買斷自己的股份，但被拒絕了。」跟禮哥求證這點， 禮哥說：「其實是這樣的，在產生分歧的初期，我就跟大佬說：反正我的子女都各有專業不打算回來鏞記，鏞記你就包下來做吧，我全然退出管理層。每年的盈利，譬如說，一千萬，就按照我們股份比例分配，如果賺多過這一千萬，不管多少，全都歸你。不過，大哥不接受這建議。」不知怎的，這話傳到外面，成了另一個說法。

寫鏞記，多少有一點贖罪心態：幾年前受邀出席鏞記媒體飯局，當時抱住「來看看甘琨禮真面目」的心態應邀，知道是先入為主，就在意識着自己偏見的狀態下去了。席間談起陳皮（因我嚐到雛鵝煲裏下了靚陳皮），禮哥侃侃而談、知識淵博，開始有點改觀而反思：可能媒體為甘琨禮塑造的形象有誤導之處呢，畢竟人家的事，我們所知多數只能流於片面之詞的層面。但反思點到即止，直到跟鄧達智談起鏞記，從他口中知道禮哥多年來在公司所扮演的吃重角色（包括當買手，所以他對所有食材知之甚詳）、從他的身份所看到的內情去了解，才驚覺媒體很有可能欠了禮哥一個公道。從食評的角度，我很確定，有沒有心做好一家店，菜品的素質騙不了人，你看家全七福的出品口碑蒸蒸日上，反之福臨門每下愈況就能理解。最近吃了鏞記的一席老菜，很是精采，跟我常去的七福，氣質截然不同。七福的菜澎湃鏗鏘，鏞記則是儒雅風流，各擅勝場。炭燒琵琶鵝，炭燒香氣特佳、南乳醃製令鵝肉惹味異常；古法冬瓜盅，是真正還原古法，用上純田雞湯底製作，鮮得很清雅；懷舊豬紮蹄，豬手起肉後再釀入豬脷底肉，用繩紮起，以鹵水煮至入味，上桌時切得薄如蟬翼，處理得細緻美觀；欖角烏魚扣，欖角的用量恰到好處，足夠提味讓你追着吃又不覺得濃膩，烏魚扣既爽且脆，火候和調味均佳。連焗魚腸也做得意外地出色，個人認為比起三星富臨的版本還要優勝，不管是調味手法、素材比例、材料大小的處理上都較更為精細，沒有江湖味，所以吃得很舒服。即便walk in飲茶，吃一盅兩件，也會發現用料優質。歷經風雨，鏞記總算可以喘定稍息，但迎來隧道盡頭的光之後是否能延續傳奇？不是沒有希望。

另一邊廂，香港媒體的傳奇宣告完結，再也沒有希望。昨日在地鐵讀到葉一南傳來的一則短訊，剎那間眼前景象變成閃閃淚花，連忙低下頭努力吸氣之際，腦海閃過一首讀過的小詩：「首先要把自己掛起來，約莫五分鐘之久；晾乾了才能繼續，在雨季裏前行。」

謝嫣薇（Agnes Chee）

食評人、飲食旅遊專欄作家，作品散見於中港台星馬主要媒體。

IG：yanwei525

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