近年香港人常常網購，無論大件還是細件，統統可以寄到家中。網購開箱不時有「驚喜」，但今次的驚喜不是寄錯貨或是貨不對辦，而是見到4隻極細小的貓BB！在今年4月，有人從大陸運來、還未裝上櫃門的衣櫃中發現剛剛出世非常脆弱的貓BB，於是一場救B行動便展開了。

開箱驚見脆弱貓BB 集眾人之力一起救貓

黎太從先生口中得知，他的同事從剛開箱的衣櫃中發現了4隻貓BB，估計是貓媽媽以為櫃子是安全的貓窩便跑進去生產，生產後外出找東西吃，BB卻被貨車卻送走了。發現貓B後，先生的同事要上班沒有時間照顧貓兒，黎太想到如果這些貓BB是由內地跨境來港，一定是很長時間沒有吃東西，擔心貓BB沒有人照顧便會餓死，於是便着同事先把貓送到他們家。當晚，他們一家人也不知到哪裏給貓BB找食物，只好先讓牠們保暖。黎太的女兒在網課中問老師應該如何是好，老師便協助他們將貓BB交給熟手照顧小貓的人，於是輾轉之間，貓BB當晚便交給了經營寵物店的阿詩照顧。

兩隻BB成為小天使 「金豬」和「銀豬」找到新家

阿詩得知情況緊急，便立即從獸醫診所找一罐初生貓奶粉，先讓BB吃飽再算。當時BB還是連着臍帶，最小的一隻只有約一隻手指那麼大。吃飽後，阿詩便給牠們清潔和捉蚤。可能因為牠們沒有吃到貓媽媽的初乳，身體十分虛弱，吃量也很少，每次只能吃到三、四毫升奶，阿詩惟有用針筒慢慢餵，讓牠們少吃多餐，每個小時餵一次。最終4隻貓BB，有一隻只活了4天，一隻活了20多天便成為了小天使，剩下兩隻成功長大，被領養者改名為「金豬」和「銀豬」，目前已經在新家中幸福生活。阿詩說，雖然有兩隻貓BB活不下來，但至少牠們在有生之日都能溫飽，便已經足夠了。

遇見初生貓BB Dos and Don’ts

阿詩與貓BB很有緣，自從一次從一架車的車頭蓋內發現貓BB後，她不時受人拜託照顧BB，總共湊大過幾十隻小貓。在夏季，很多時也會在暗角甚至馬路邊遇到貓BB。阿詩說，首先要看看貓媽媽在不在附近，如果發現貓BB真的與媽媽失散了，可以找一找附近有沒有牠的兄弟姐妹，因為通常也不止一隻。救起貓BB後，第一件事是餵食，阿詩說：「一定要用初生貓BB奶粉，聽過有人用花奶，會讓貓BB肚瀉，牠們吸收不了沒有營養便會死。」之後便用毛巾為BB準備一個床鋪，要確保BB在溫暖的地方，因為初生BB如果着涼便很容易生病，要留意不要讓牠們吹到冷氣。然後，便進行基本清潔，注意不能直接讓小貓碰水，只能用暖的濕毛巾抹身再把身體擦乾。此外，由於BB未懂得自己排便，我們要用棉花沾些暖水，掃小貓的小便位置刺激牠們排便。

這個傢俬開箱故事的主角「金豬」和「銀豬」可能來自內地，在動物的眼中沒有邊境的概念，動物不小心入境的個案也時有聽聞。曾經有一隻狗誤上貨船由泰國來港，最終在24小時內被人道毀滅，阿詩認為即使動物不小心入境，也可有酌情權：「我也聽過客人分享他的貓是跟日本貨船來的，到香港時被水手發現，後來便收養了。我覺得可以有酌情權的，如果檢測了沒有問題，做了body check，其實都可以照樣出領養吧。」

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