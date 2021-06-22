Netflix早前上架了兩部性質非常類似的電影，一部是《謎屋闇語》（Things Heard and Seen），另一部是《窺密》（The Woman In The Window）。兩部電影同樣改編自暢銷懸疑驚慄小說，同樣圍繞一位疑神疑鬼的女主角，在一間詭秘大屋經歷到的神化靈異事件。對我而言，最大賣點莫過於兩個女主角雅曼達施菲（Amanda Seyfried）和艾美阿當絲（Amy Adams），她們都是我由細睇到大，非常喜歡的女演員。可惜兩部觀後感同樣麻麻。

窺密The Woman In The Window

《窺密》講述在美國紐約市曼克頓哈林區，患有廣場恐懼症的離婚心理學家Anna（Amy Adams）已經十個月沒有出門，長期躲在家裏喝酒、看老電影，偶爾跟治療師見面，與前丈夫談電話，並尤其喜歡監察住對面街的鄰居。有日一家三口新鄰居搬到對面屋，兒子和母親（Julian Moore）逐一親自拜訪女主角。一日女主角目睹那母親在對面屋被人用刀插死，報警求助後昏倒。醒來後對方丈夫（Gary Oldman）帶同一位Anna未見過的女人，聲稱此人才是他妻子，而兩人從未見面，然而警察不能相信有精神病記錄的Anna，讓觀衆自然跟Anna一樣懷疑，究竟是自己過度服藥產生幻覺，還是有人精心佈局？

《窺密》最大問題在於劇情過分套路，無論如何塑造懸疑感，還是不能令人投入。雨夜天台那場戲直程變成鬧劇，一貫Netflix電影爛尾風格。翻查原來是英國導演Joe Wright的作品，不是太能聯繫起來。他十幾年前拍的《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）、《愛誘罪》（Atonement）甚至五年前的《黑暗對峙》（Darkest Hour）都是佳作，可能他比較擅長拍文藝片或英國政治歷史片等題材。

謎屋闇語Things Heard and Seen

比起《窺密》這種「精神病懷疑自己」的套路懸疑，《謎屋闇語》的劇情算是比較特別。Claire（Amanda Seyfried）來自紐約上州，因丈夫George憑出色的論文獲得鄉郊大學教授一職，所以與女兒一家三口搬到一間舊屋居住。Claire慢慢發現屋裏似乎住了鬼魂，一步步揭開這住所的歷史過去。同時George亦一點一滴剝下那好男人外殼，展現本色。看着發現鬼魂驚慄只是幌子，《謎屋闇語》是套不折不扣，講夫妻關係、人性又扯點神學的劇情片。

會説是扯，因《謎屋闇語》從頭到尾都以這種科學不能解釋的神秘主義掩蓋，但劇本無探討過這些鬼魂與人間的關係，或給過任何較有意思的哲學宗教角度去詮釋。鬼魂亦不像《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）那般驚嚇，亦沒有明確情緒位。劇情忽略所有實質細節，導致事情無邏輯操作，可見編劇沒有仔細思考事件之間的關聯，觀衆無論是理智或情感上也代入不到。出現的人物都是純粹方便劇情發展的空洞角色，沒有其他作用。最後半小時的劇情更草草了事，甚至給了個敷衍的結局，沒有讓觀衆得到無論是感官、感情、娛樂、或思想啓發上的享受。

不過我能堅持把電影看完，主要是兩部電影都找來非常優秀的演員坐鎮。Amanda Seyfriend和Amy Adams固然是兩大睇頭，兩者都是美貌實力兼具，但性格比較低調樸實，發展平穩保守的荷李活女演員。Amy靠十幾年前的《魔法奇緣》（Enchanted）做走入現實世界的童話故事公主而走紅，Amanda則是從2004年的《辣妹過招》（Mean Girls）開始讓人熟悉。打後十年兩人產量甚高，涉獵的電影種類亦廣，曾經獲提名奧斯卡最佳女主角，但可能二人那溫婉知性的形象被定型，或總是選錯劇本，縱使擔大旗做主角，亦沒有讓自己獨大發揮的空間，或令人眼前一亮的破格演出。總令人覺得，真可惜她們一次又一次的演出。

演George的James Norton亦做得非常好。上年在《新聞守護者》（Mr. Jones）他演了冒死也要追尋冷戰蘇聯饑荒真相的正義記者，今次演出軌渣男丈夫，由好好先生慢慢露出醜惡真性情，James拿捏好不斷在微妙轉化的情緒動靜，到最後大爆發的確有嚇到我，比鬼魂更讓人心寒。驚喜發現《絕命律師》的女主角Rhea Seehorn客串教授同事一角，而Gary Oldman和Julian Moores雖然只在《窺密》出現了幾幕，但他們對電影絕對有畫龍點睛的效果。

但電影是需要影聲畫、劇本演員等多種元素配合好才會好看的產物，卡士越大只會讓人失望。看完這兩部驚悚電影，我想起了Stanley Kubric的《閃靈》（The Shining），一個非常簡單的劇本，但畫面、節奏、配樂甚至字幕都成功營造讓人兩小時都毛骨悚然，看完恐懼縈繞腦海三五日，劇本提出的懸疑在這些年來，後世都津津樂道，所以才是大師級的經典電影吧。

撰文：阿蘭

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