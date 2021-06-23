還記得中學時跟朋友組隊參加過校內舞蹈比賽，朋友從小跳開舞，無論節拍還是動作，只要揮動四肢幾下就能記住。我除了手腳不協調，更是無法記住舞步，問她竅門何在，她說：「我沒有刻意記住，肌肉自己有記憶，我只自然跟隨」。 Netflix最近上架的 《人體大驚奇》 （Human: The World Within） 第一集 《反應》 說的正是身體與生俱來的反應，原來練習一個動作越多，大腦神經元與彼此的連結、位置、架構和路徑都會隨之改變，連接起大腦不同部份，身心合一變得毫不費力。喜歡《養生好不好》（Unwell）或《流行大百科》（Explained）的朋友，可以試睇這部講述人體奧妙之處的紀錄片。

《人體大驚奇》 一共六集：《反應》、《脈搏》、《補給》、《防禦》、《感覺》和《出生》，講解了人體的心臟、大腦、眼睛、血液等如何合作行成一個複雜機制，自行運作的系統。片集訪問了不同民族、職業和興趣的人物，有極端運動員，如拳手、攀冰者、探洞員，以及普通人如巴士司機、調香師和失聰歌手等，以真實例子加上學者協助解釋尖端科學發現，由淺入深將複雜的人體系統以動畫方式表達，帶領觀眾一窺人體運作。

片集深入解釋了不少我們聽到煩的健康貼士，原來明白了背後原理，這些老掉牙的建議會更易入腦。例如《脈搏》一集講心臟，以巴士司機Steve職業需久坐，引出走動與運動的重要性。因為人類是以兩腿行走的直立物種，一旦血液往下流入動脈，將氧氣卸載至心臟以下的所有細胞，相同的血液需要全程抵抗地心吸力，往上通過靜脈才能回到起點。肌肉保持動態，才會推動血液往上。長期習慣久坐的人們沒有動腿部肌肉，脂肪容易沉澱於心臟動脈，阻礙血的流動，長年累月容易患上突發心臟病。這集解釋到為何人們說久坐比吸煙更容易致命，康文署又點解建議市民每日行一萬步。

我每逢聞到某牌子的沐浴乳味道，會立即想起男友；聞到某種香水味，就想起已經過世的嫲嫲，腦海浮出從前經歷過的種種情緒。《感覺》一集就講到嗅覺是人們常忽略，但其實非常强大的感官，能識別到過兆種氣味。氣味與情緒緊密連結，原來與人類的演變有關。在原始時代，人類需要用到靈敏的鼻子來察覺危險和威脅，例如聞到火災燒焦物件的味道，杏仁核會給大腦傳出「危險」的訊息以保命，所以從古時到現在，味道對掀起人類回憶和情緒，甚至比視覺聽覺更有效。調香師Yosh的職責就是用味道將人們帶去過去或未來，用香氣激起回憶。

《出生》一集講到表觀遺傳學，原來母親妊娠期間，例如飲食、壓力，與活動程度等行爲，足夠影響下兩三代的健康、性格和喜好。他們訪問了來自新加坡的舞蹈老師Jacqueline，在懷孕期間堅持繼續跳舞，感覺到孩子也在激烈胎動一起跳。她吃的食物之氣味會透過羊水進入孩子的味蕾，影響孩子日後的飲食喜好。孕婦的行爲會影響嬰兒的生殖細胞，所以其實我們祖父母的人生經歷，無時無刻也在暗地裏影響我們。另一樣有趣的是，原來以自然分娩，從陰道出生的嬰兒因頭骨被壓擠過，並沾滿大量益菌，日後其免疫系統、體重控制和腫瘤抑制基會因此有正面影響。

不過可能被中文片名誤導了，《人體大驚奇》 比我想像中沒那麽驚奇，它像教科書般向觀眾解釋身體不同系統的厲害之處，但大部份都是人所皆知，純粹不會深入研究原理的知識，所以不算冷門或大竊密。原本期待片集會探討近年醫學或保健界較熱門的話題，例如腸道與大腦的連結、壓力與癌症的關係、斷食與飢餓和神經的互相影響，甚至逆轉細胞來返老還童，或至少有不同人體新發現等，但《人體大驚奇》說的比較大路基本，不過仍值得一看。

撰文：阿蘭

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