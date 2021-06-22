香港人喝奶茶的習慣源於英國殖民時代，但我們將英式茶飲文化加以發酵，變奏出獨特風味的港式奶茶。時至今日，有移英港人矢志要把港式奶茶文化在當地發揚光大，讓一杯絲襪奶茶成為香港人在彼邦身份及價值的標記。在港從事茶啡行業多年的Eric Wong，去年底舉家移居英國，其手提行李除了隨身家當外，還有多年來珍而重之的沖泡奶茶生財工具，他肩負着承傳這香港非物質文化遺產的使命。「希望在英國延續這份香港味道，日後，大家在英國呷着港式奶茶時，可以跟英國朋友從一杯奶茶開始分享香港情、香港事。」

嚐盡英國淡奶 調製100%香港茶餐廳味道

「要沖製一杯色、香、味俱全的奶茶，茶葉質素是關鍵。」Eric在港夥拍2019年澳門區金茶王冠軍，從事茶葉批發，茶葉供應方面已十拿九穩；而且Eric諳熟茶葉的特性，對如何調配一杯香、滑、濃的奶茶瞭如指掌，成為來英開展港式奶茶事業的最大踏腳石。

伴隨Eric來英的，除了是承傳港式奶茶的夢想外，更有與他並肩作戰的爐餅、爐架、茶壺、茶袋、茶圈等生財工具。「在倫敦找到落腳點後，我就開始着手研究外賣直送自家製絲襪奶茶的可能性。又要按當地食物安全規管要求，在家另闢一角落，研究奶茶配方。」在工具及茶葉俱全下，Eric欠的就只是黑白淡奶的替代品。

為了在當地找到穩定供應而具成本效益的淡奶，Eric嚐盡當地十多款淡奶，「我不斷地進行測試、調配，最後終於讓我找到可沖泡出跟香港茶餐廳一模一樣味道的淡奶，連客人也以為是香港常見的淡奶品牌呢！」Eric更勉勵港人：「在陌生環境重新出發，便要習慣以往隨手可得的東西，在這裏可能變得遙不可及，但只要大家沉着應戰，不要放棄，總會找到跟香港一樣甚至更好的替代品。」

與90後拍檔 結合傳統手藝與年輕思維

Eric的港式奶茶標榜百分百香港茶餐廳風味，而為了確保成品可保留最原汁原味的絲襪奶茶味道，他不斷找身邊的朋友試飲以改良配方，亦因此而認識了Nicole和軒仔兩位90後年輕人。三人對保育港式奶茶均有一份使命感，因而一拍即合，成立了SKILK這品牌。「名字包含了奶茶三大最重要元素：手藝（skill）、奶（milk）及絲滑質感（silk）。」

三人各施所長，Nicole：「我在英從事市場推廣及設計的，而軒仔從事物流的。我們分別幫助Eric建立品牌形象，以及開通銷售網絡、處理送貨問題。那麼，Eric則可專心產品研製及質量控制。」從網站設計、宣傳方式和渠道，SKILK以年輕人的思維演繹這傳統手藝，旋即在社交媒體上引起莫大迴響。

3月開賣反應熱烈 吸引華南行老闆青睞

SKILK港式奶茶自3月底開始在網站及社交媒體開售，即獲好評如潮。「好多網民在IG留言及拍照以示支持。由於是人手沖泡，數量有限，經常售罄。」所謂有麝自然香，在兩位年輕人落力宣傳下，港式奶茶旋即獲華南行、新米士多、YY ASIAN SHOP等網上超市青睞。更在倫敦Zone 2的Kiki & Miumiu及Hekede實體超市上架，最近更登上當地現代中菜館The Red Duck的餐牌，令銷量倍增。

華南行是首家決定支持Eric手製港式奶茶之超市，老闆Magic：「雖然我本身不嗜奶茶，而且我們的網上超市已有不同奶茶品牌出售，不過他們樂於聽我們的意見、不斷改良產品。我的員工試飲後，亦大讚味道跟香港茶餐廳一模一樣，是現時市面上較少見的。」老闆Magic被他們的熱誠打動，決定放膽一試，產品在華南行開賣以來也獲得非常理想的成績，現已有穩定的客源支持。

難忘首位顧客「等足五年」 冀增產量推新口味

每天中午12時前，Nicole及軒仔就會把在網上及IG收到的訂單數量及客人的甜度要求通知Eric；而為了保證品質，Eric會在即晚開始沖製奶茶。「由於泡茶需時，有時會工作至凌晨；加上由於配送範圍廣闊，覆蓋倫敦M25高速公路，所以我們打從大清早就要開始送貨。」雖然工作辛苦，但能夠讓在英港人再次細味這份熟悉的親切感，三人都願意多走一步。Eric：「最難忘的，是第一位訂購奶茶的夫婦，他們一開門就跟我說：『等了五年！』，可見他們對港式奶茶的期待。」客人的熱烈反應成為團隊工作的原動力，令他們更確定要在英國承傳奶茶文化的使命。

三位投資了英鎊5位數字開展英國的奶茶生意，而開業兩個月已達致收支平衡，他們正跟更多零售點及合作餐廳洽談，希望拓展銷售網。「為了增加產量，我們正物色空間較大的商用廚房，同時要研究把部份生產工序自動化。我們希望未來可以開展全國配送，更會推出伯爵茶（Earl Grey）新口味，以迎合本地市場。」

開展預先包裝食品生意 認識食物安全條例及牌照

在香港，Eric是業界的老行尊，但來到英國甚麼也要從零開始，亦要跟從當地的「遊戲規則」。如果大家也有興趣在英國開展預先包裝食品生意，就要先了解當地的食物安全條例及所需牌照：

1. 食品營業牌照（Food business license）

在開業前28天，要向所屬council申請食品營業牌照（Food business license），要填表格，最好預早一個月辦理，費用全免。

2. 食物安及衞生課程（二級）證書

所有參與處理食物的人士，均須取得食物安及衞生課程（二級）證書（Level 2 Food Safety & Hygiene Certificate）。網上有不少課程選擇，一般可於一至兩天完成，學費為15英鎊（約163.5港元）＋VAT起。

3. 食物安全風險評估（HACCP）計劃書

持牌人士須做一份食物安全風險評估HACCP （The Hazard Analysis and Critical Control Points）計劃書，詳細解釋生產地方。如果是在家中生產，就要證明生產的地方與生活的地方是分開的。衞生官員有機會上門巡查時就必須出示這份HACCP，證明生產地方是符合安全規格的。

4. 食物標籤

委託專人檢查食物標籤是否符合當地要求，要標明不同成份之比例。以港式奶茶為例，就要列明茶和奶所佔的比例。

撰文：Sabrina@香港人在英國新生活

攝影：Melvin Mok

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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