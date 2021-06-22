疫情之下，每逢放假，很多香港人都選擇一家大小去行山。其實想去親親大自然也不一定要行山，我們家附近的市區公園也有很多自然生態有待大家發掘，小小的公園是很多香港常見的動植物的家園。記者參加了「賽馬會社區持續抗逆基金 ——「家・賞自然」環境教育計劃」的「家・賞自然」遊樂團，在綠色力量的生態大使帶領之下，在觀塘海濱花園中尋找並了解這些一直跟我們一起生活的動植物。

香港已知的植物種類超過3,000種，當中約有2,100種是本土植物。紫粉紅色的宮粉羊蹄甲經常被誤認為香港市花洋紫荊（又稱香港蘭），其實兩者是近親，同屬豆科蘇木亞科。宮粉羊蹄甲的花瓣上較深色的花紋功能就像指路牌，用作吸引昆蟲進入花芯採花蜜。另一種常見的花朵是馬櫻丹，一朵朵黃色、橙色、紅色、粉紅色、白色的小花聚成一個個花球，非常易認。

旅人蕉看起來像西遊記中的芭焦扇，寬大的葉子幫助它吸引水份和陽光，也有傳說指它是為迷路的旅人指點方向的植物。蕨類植物和天門冬同時香港常見的植物，天門冬葉子針狀，質感有點刺手；蕨類植物又稱為羊齒植物，是非常原始的植物科目，歷史可追溯至幾億年前的恐龍時代便已出現。蕨類植物不開花又不結果，但生長能力很強，不需要很多水份和陽光，同時生長得比較矮，多數舖在地上或依附在其它植物上生長。

雀鳥方面，根據漁農自然護理署資料，香港有大約550種雀鳥，相當於全中國野鳥數目的三分之一。香港擁有亞熱帶海洋性氣候，形成各種適合雀鳥的棲息環境如濕地、樹林、灌叢、海岸。

香港最常見的雀鳥非麻雀莫屬。麻雀體積細小，適應能力強。牠們按季節而進食不同食物，春夏季主要吃蚯蚓、螞蟻等昆蟲動物，在昆蟲動物不太活躍的秋冬季則吃種子、果實。麻雀雜食的天性除了幫助我們的社區消滅害蟲之外，亦令牠們繁殖能力非常高，廣泛分佈於歐亞大陸，歐洲、中亞、東南亞、東亞地區。文革時期，中國曾以麻雀吃掉農作物為由展開「打麻雀運動」，雖沒有正式統計的數字，但有傳當時全國各地共捕殺了19多億隻麻雀，結果令農田中的害蟲失去了天敵，最後生態失衡。

在香港，另一常見的雀鳥是原鴿。原鴿不似麻鷹般獨自覓食，多數是群體覓食，原鴿原體型中等，常見的原鴿的羽毛主要是灰色，胸前至頸部的羽毛有金屬般的光澤。有一種雀鳥經常混入原鴿群中而經常被人以鴿稱之，那便是珠頸斑鳩。原鴿和珠頸斑鳩同為鳩鴿科，前者為鴿屬；後者為副斑鳩屬。 珠頸斑鳩特色是頸上有一串如同珍珠頸鏈似的斑紋。

紅耳鵯也是香港常見雀鳥，頭頂有長長的黑色冠羽，紅耳鵯名字的源自於其頭上的紅色的花紋。而另一品種白頭鵯跟紅耳鵯非常相似，但白頭鵯沒有長冠羽，而是一頭如同白髮般的白毛。

綠色力量生態大使Tommy認為，雖然香港人的保育意識近年來的確提升了，但是疫情令更多人前往郊野公園，衍生了各種如地方承戴力和垃圾等問題：「人類視很多事物是理所當然地存在，但其實這些理所當然的事物，例如空氣和食物，都是由大自然所給予我們的，沒有大自然的話，我們也未必能夠生存到。」希望香港人在欣賞大自然的環境的同時，學會如何跟大自然好好相處。

記者：黃曉楓

攝影：梁正平

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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