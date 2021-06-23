女僕Cafe是一種很特別的文化，往往聚集在旺角信和的附近，一家倒閉很快又有另一家開業，女僕Cafe的粉絲很愛這種文化，但其他人會對之感到疑惑，會標籤這些粉絲為「毒」，甚至認為女僕這分工作不三不四，到底女僕Cafe是哪一回事呢？讓記者Winky體驗一下這份「用愛發電」的工作！

來到旺角Maid Planet，發現原來女僕Cafe中女僕的工作比相象中多，除了招呼主人（光顧女僕Cafe的人客），還有簡單的煮食、沖調飲品和主人聊天交流、玩桌面遊戲、繪畫、拍攝即影即有、施魔法⋯⋯比較不為人知的是女僕Cafe不定期會舉辦活動，給女僕唱歌跳舞的機會。至於Maid Planet為記者安排的學習活動便是「開門歡迎主人」、「為蛋包飯畫上可愛圖案」和「為飲料施愛的魔法」。

體驗女僕當然不少得一身的女僕的服裝，整套服裝大約是穿上底裙再加上圍裙，另外要加上裙托令短裙較「企身」，當然還有可愛的女僕頭飾，而且圍裙後方需要系上一個工整的蝴蝶結，女僕熾月（IG：shisukiiiii）便是這方面的小專家。對於女僕的形象，總和日本女生連在一起，齊齊的瀏海造型，Maid Planet的店主阿娘（IG：beatmaniaiidx）指，其實女僕並沒有規定任何髮型，只是做女僕的女生都喜愛日本文化，所以通常都會跟隨日本妹打扮，即便是斜陰也沒有問題。儘管如此，記者為了跟隨慣常做法，也特意到旺角購物假髮「平瀏海」配戴，戴上後雖然看不太習慣，不過也好像有「可愛感up」。

「開門歡迎主人」事關女僕Cafe有別一般的餐廳，客人在門口會先按下門鈴待女僕開門迎接，而女僕開門時便會對客人以日文說歡迎；整個過程其實令人非常窩心，不過記者因不諳日語而說得有點偏差，幸好得女僕悠子（IG：imyuukooooo_）鼓勵指起初總會不熟悉，但只要有勇氣大聲叫喊其實也沒有問題。

「為蛋包飯畫上可愛圖案」可說是女僕Cafe的必備，即以茄汁為蛋包飯加上裝飾。原來主人可以要求女僕畫上指定的圖案，不過女僕小金（IG：king.samaaa）分享大多客人也會交由女僕決定畫上甚麼，而她一般會畫小貓等小動物和寫上店舖名字或打氣的說話。記者實試時發現唧茄汁的確有點困難，但更影響蛋包飯裝飾的是女僕本身的繪畫天份和字體。

「施展愛的魔法」是女僕Cafe中常見的儀式，是女僕為主人上菜的時候，為食物或飲料加持，做動作唸咒語「美味しいくな～れ！美味しいくな～れ！萌え、萌え、chu！」，女僕Natsuki指唸咒語可以令食物和飲料更加美味，而且會鼓勵主人一唸，加強魔法的力量。其實記者在嘗試之前對於咒語和動作感到有點難為情，但實際唸過後，原來是幾有趣和快樂的一件事。

2.5次元的世界

事實上女僕Cafe對於許多人來說是一個夢幻的地方，店主阿娘指愛這個文化，以致決定開設女僕Cafe的原因是想讓大眾有一個「避世」的地方，走進這個區域便忘掉生活上的一切煩惱，就像走進主題樂園一樣。另外，也直言雖然香港的女僕Cafe大多參照日本，不過由於香港人對「可愛」的接受程度有異，因此香港的女僕Cafe都會稍稍在地化，讓女僕跟隨她們自己的個人特色。

不過，香港人對於女僕Cafe的確有不少刻板印象，但其實許多女僕也各有正職，在女僕Cafe工作可說是為了愛和興趣，例如但帶記者體驗的四位女僕，熾月、悠子Natsuki和小金也各有正職，分別是文員、閃避球運動員和大學生等等。「許多人聽到女僕也會認為是不三不四的工作，甚至會以『電子雞』這裏帶有侮辱性的字眼，其實絕對不然。」在這些女僕工作者心中，女僕Cafe好比一個讓大家發揮個人專長和集合喜愛日本文化者的地方，當中不存在任何身體接觸，希望大眾至少親身體驗一次才品評，尤其一些未曾接觸過的網民，卻對她們投以惡意的批評，是一件不公平的事。

去女僕Cafe就是毒？

謝先生自2012年迷上女僕Cafe文化，近年更因為有感香港的女僕Cafe更新太快，而開設相關網站及專頁「謝先生女僕餐廳文化研究中心 maid.chikit.net」，本報邀請了他到旺角的另一家女僕Cafe Choco Pinky訪談，而他的真實身分是一個註冊社工和區議員助理。

大眾常常形容到女僕Cafe的人為「毒」，謝先生指「毒」是他經常用於自嘲的字眼，真正的「毒」應是留在家中不外出，到女僕Cafe和其他人交流不是「毒」的表現，而且以「毒」形容別人其實是不禮貌的表現，更甚對於別人的不理解卻又惡意批評感到悲哀。雖然說主人和女僕的確是一段強制關係，不過其實兩者之間不存在從屬感，尤其現實於Cafe中女僕的地位遠高於主人，女僕其實也可以自由選擇要不要和主人溝通。

即影即有之謎

除此以外，女僕Cafe還有特別的「Cheki」文化，「Cheki」是即影即有的意思，有時候會跟隨Cafe的消費附送，顧客也可以另外加購，香港Cafe一般的價錢在30至40多元之間，主人可選擇拍攝女僕或和女僕合照，次數不限；而且要注意一般女僕Cafe中不能隨意以電話或相機拍照。這些「Cheki」分為「直筆」和「宿題」兩種，「直筆」即拍攝後由女僕於現場寫上日期和簡單字句；而「宿題」便是由女僕花上更多的時間繪畫和設計，留待日後再取回。

另外，也有色紙、繪馬和各式各樣的紀念品，謝先生指是一種「觸得到的偶像」感覺，一般女僕的時薪底薪微薄，購買「Cheki」或各種紀念品便是支持他們的好方法，但記緊要注意禮儀。

記者：周銥沁

攝影：周芝瑩、鄭皓然、蕭志南

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