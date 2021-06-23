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截至2021年6月22，疫苗接種總劑次達約331萬，接種率在亞洲地區中，僅次於新加坡。今次我們請來糖尿及內分泌科胡依諾醫生、感染及傳染病科林緯遜醫生、以及糖尿天使創辦人加上自己都是I型糖尿病患者的Kammie，過來《蘋果日趣》和我們一同着重探討一下，糖尿病患者對於疫苗的憂慮。

Kammie：我們對疫苗憂慮，第一是到底如何評估自己病情是穩定，因為坊間指需要病情穩定才可以接種。除了病情穩定與否，都有很多其他擔心，例如除了糖尿病外，同時有高血壓和高膽固醇的朋友，他們又應該看哪個指標，去界定自己打還是不打。

問：如何界定「穩定病情」？有高血壓和高膽固醇又應否接種疫苗？

胡醫生：若看外國的指引，無論是英國、美國還是以色列，當地市民都是大規模接種，接種率都是非常之高。以色列在《新英倫醫學雜誌》發表了真實世界的數據，當地是完全沒有排除糖尿病人，甚至聚焦看看英國糖尿病學會的指引，有糖尿病不單止不是注射疫苗的禁忌，更加是一個應該優先接種的原因。外國是沒有界線指明，血糖指數到哪一個位置是不適宜接種，

當然若果本身有糖尿病，但同時間有出現有其他問題的，例如剛剛做了個手術，曾經歷過心臟病發或中風，可能三個月內病情都未穩定，那就值得等一等（才接種），但除此以外，以一個參數去界定的話，外國是沒一個相關的指引。

問：大部份病人看公營醫生，沒有固定的主診醫生，對病況不能完全掌握，常常說HbA1c要穩定才達標，那麼糖化血紅素（HbA1c）需達標多久？

胡醫生：我們經常講的三高（高血糖、高膽固醇及高血壓），有三個指標ABC，糖化血紅素（HbA1c）、血壓（Blood Pressure）、膽固醇（Cholesterol）。糖化血紅素就是一個長期控糖的指標，可檢測血液中糖化血色素，反映過去三個月的血糖平均值。糖化血紅素控制了一周，甚至一個月，都未必有很大的改善，真是要控制最少一季，才會見到糖化血紅素比之前改善了。糖化血紅素這指標正常的話，其實應該是5.6以下，若果高了1度，去到6.5便會稱為糖尿病了。幾十年來累績的數據就是糖化血紅素每高1度，死亡風險會高21%，所以我立場是指標越趨正常水平越好。簡單來說，每個指標真的要個人化的，例如一個無糖尿病的人，年輕、不煙不酒、無家族遺傳的，根據歐洲心臟協會2019年的指引，壞膽固醇指標是界乎3.0都是可以的，但一旦有糖尿病，不論是I型還是II型，即使年輕、不是糖尿病了很久、無其他風險因素，都會立刻提高了心血管（疾病）的風險級別去到中度風險，壞膽固醇目標會由3降至2.6，所以一切指數都是每個人都不同的。

問：打疫苗副作用會死？

胡醫生：回歸2019年的數據，衛生署公佈了當年約有7700萬人，因為心血管病而入院或死亡，

是否與疫苗有關？不關事。是否與疫情有關？甚至都不關事。我最近都有不少病人，他們上次覆診是兩三年前，但因早前開始有疫苗，不論是沒有見面多久，都陸陸續續出現了話因為想打疫苗，所以要驗身。其實藉此去提升各人對自己健康的關注度，這也未免不是好事，因為三高控制得不好，不說疫苗、不說疫情，即使是生存的風險都是高了。但絕大部份打了針的病人，都是完全沒有不良反應的。

林醫生：我自己有個病人血壓高、膽固醇高和肥胖，但好似胡醫生的說法，他想打疫苗，所以主動檢查心臟，檢查發現他心臟的主幹血管塞了9成9，即是疫苗救了他一命，儘管支疫苗是未打的。其實宏觀點退後一步來看，疫苗接種是甚麼原理呢？疫苗接種是把一些免疫源打進身體裏面，教導我們的免疫系統，未來如果遇到這些病源體，我們如何打敗它。如果我們身體有慢性疾病，或是狀態不好，最大影響是影響了疫苗對身體起的作用，不用過於擔心疫苗會誘發甚麼慢性疾病，所以問題不是應不應該打，而是甚麼時候打。如果是年輕男女無任何疾病和病徵，也未必需要做一個詳細的身體檢查才去打疫苗。

問：疫苗研發時間太短，所以欠無說服力？

林醫生：這我可以分析給大家知道，很多人都有這個疑問，2020年頭才知道是新型冠狀痛毒，一個月後就開始疫苗研究，未到年尾已經研發成功。第一個原因是，我們把臨床的前期、動物測試等全部壓縮，疫苗藥廠其實投資很大，過往做法由第一期至第三期研究能成功批核的，十隻之中也未必有一隻成功批核，因為現在有各國政府背後支持，加上我們知道疫苗非常趕急，所以把研究程序壓縮，並不是沒有做，只是手續上一齊從簡，研究是做足的。第二個原因是，過往在醫學界當中，我們一直都預測會有疫症大流行，因為在零三年沙士之後，大家都用很多時間去分析為何會出現如此病毒，不單止預測到會病毒大流行，甚至能預測多數是與蝙蝠相關的冠狀病毒，這不是馬後炮的，很多科研文獻也能找到出來，所以其實過往已有相當一段時間，大家用了很多資源去研發新的疫苗，包括研發新疫苗的技術。

問：適合接種疫苗人士龍門不停搬？本身說18歲以上才可接種，最近又說12歲以上都可以接種，所以大家都有些模糊，到底是怎樣呢？

林醫生：可能大家覺得是政府谷針，但其實很多藥物，包括疫苗都是這樣，第一階段研究不會以小朋友來做測試，除非疫苗是主要給小朋友注射，否則一般也是以成年人作測試，孕婦亦然。但是在研究過程中，總有一些人會懷孕，如此一來便可以把那些數據作參考，如果在藥理方面沒有太大擔心，而出來的數據也是無問題的，科學家會納入那些對象作研究，然後便可以告訴大家研究成功，這些群組也能注射，小朋友情況也是一樣。

問：疫苗會誘發免疫系統攻擊I型糖尿病患者的其他器官？

胡醫生：疫苗只是會注入一些關乎病毒的刺突蛋白（spike protein），這跟身體自身針對胰臟細胞的抗體是完全不同的。

林醫生：疫苗刺激免疫反應，我們稱為突異性。因為始終免疫反應是有相當的突異性存在，不是代表免疫反應一旦被刺激了，便會不受控地不停攻擊我們細胞任何的組織，不會這樣的。抗體只是會認住了刺突蛋白，而不會認錯認住身體其他地方，包括剛剛你問的問題，糖尿病的胰臟細胞是截然不同的細胞，不會認錯的。

問：甚麼人是一定不能打疫苗？

林醫生：真的不能打疫苗的（病患）最主要是一個，就是對疫苗有嚴重敏感反應的人，除此以外我們以往提及到的慢性疾病，糖尿病也好，血壓高也好，這些都不是屬於絕對性禁忌症，相對來說，這是一些需要注意的事項。

病友問題：打完復必泰第一針，知道第二針副作用會厲害得多的，有甚麼要準備呢？

林醫生：放鬆心情，身體狀態好疫苗效果就會好，不需要做甚麼準備，例如吃止痛藥等，早一晚休息充足，疫苗效果也會好一些。

病友問題：糖尿上眼可以打針？

胡醫生：我們整體（認為）做過一些急性的心臟病、中風或者大型手術的病人，之後的確需要休息三至六個月，因為都有一些數據顯示，可能會稍為增加了（副作用）的風險，但是糖尿上眼，本身並不構成一個接種疫苗的禁忌。

病友問題：吃了抗凝血藥不能打針？

林醫生：其實我們是害怕打針的位置會比一般較紅腫，一般打針是沒有問題的，因為我們疫苗的針頭是非常幼的，打進去以後，只要輕輕按壓，便不會有過度的紅腫，所以簡單講也不是禁忌來的。

記者：劉芷晞

攝影：蕭智南 伍永健

監製：吳碧欣