一場足球友誼賽，一次「食波餅」，令阿達在18歲後成為「單眼佬」──左眼損失98%視力，只餘下2%視力。失去大部份視力，打亂了他在中學畢業後的安穩大計，但憑着對藝術的熱愛，他走上截然不同的紋身之路，「紋身是我的終身工作。」

左眼餘下2%視力 受傷乃天注定坦然接受

阿達在中六時，代表學校參加足球友誼賽，眼睛被師弟所踢的球擊中，當下以為因「食波餅」而感到頭暈，導致視力變黑，但在場外休息片刻，他仍未能看清，此時才意識到或已弄傷眼睛，立即召喚救護車到醫院。進行眼科檢查後，發現他的視網膜有少許脫落，須進行激光手術，眼內亦受傷變腫，「壓着眼後的黃斑點區，消腫後卻沒有彈回來，長期凹掉，就如拍照時底片花掉，看甚麼也會變花。」醫生坦言這無法根治，建議他多吃藍莓，以及講解如何保養眼睛等，阿達曾想過如果沒有踢該場比賽，眼睛或可如常，現已坦然接受，「這是自己不幸運，我覺得是注定的。如果是注定，我的下場可能遲早也會弄傷，所以沒所謂，弄傷就弄傷了。」

18年來左眼視力正常，在一刹那只餘下2%，直到現在阿達最不習慣的仍是視力。當他閉上右眼，即使在約3個身位的距離舉起手指，他亦看不到是多少隻。左邊更是他的視力死角，須把頭轉向左邊才能清楚看到該邊事物，「例如過馬路，如果有車在左邊轉過來，我就未必看得清楚。」他指視力受損的左眼仍能感到光線進入眼睛，但所看到的卻是黑色，「你可以想像當看着太陽，再看其他位置時，就會有一個印，我左眼的視力情況是更黑，但感光位置仍有該如同太陽的印。」當雙眼看東西時，就是清晰與模糊兩者混合，「即是一邊看得清晰，不同位置亦有些光位，猶如直視完太陽般，但又不會太強烈，只是少許。」被問到會否想放棄該2%視力，以單眼清晰視力看世界，阿達直指不會，「因為我仍看到少許，僅餘2%，當然也要保留！」

左方成盲點位亦無阻紋身路

即使失去視力，也要繼續過日子。意外發生時離香港中學文憑考試（DSE）只有約一個月，阿達本打算在試後投考紀律部隊，邊工作邊投放時間於藝術創作，誰知意外令安穩夢碎，但因他從小對藝術興趣甚濃，故在放榜後選擇升讀高級文憑的產品設計課程，但原來他內心一直有想躍躍欲試的工作──紋身。

他在中學時留意到身邊人有紋身，只覺得漂亮，亦感興趣，但無立志成為紋身師。最後他在放榜後思考去路時，抱着嘗試的心態，在修讀高級文憑期間儲作品，畢業後亦邊做兼職邊畫畫，約一年後決定找師傅拜師學藝，「我不知自己是否適合從事紋身，因為我是視障人士，想試試自己能否做到，做到當然最好，我不想長期依賴政府的殘疾津貼。」紋身學徒時期，阿達每月只有約$2,000收入，「當時可能打兩份工，收店後或須再到酒吧工作，賺取兼職錢來支持生活，支持自己繼續學紋身。」

學習紋身不易，視障人士學紋身更難，左眼視障始終為阿達帶來不少阻礙。他指紋身時要集中精神，亦要望着針最尖的位置，左手拉開皮膚，右手拿紋身槍，「我要看該針刺進哪裏，第一下落點在哪裏，我要非常集中來進行。」左眼視障不但令立體感變差，亦令他在紋身時或須以身體來遷就眼睛，「因為我左眼看不到，頸部或須側過來，對正一點，我才看到手遮蓋，要紋的位置。」當要十分集中，紋仔細圖案時，他也會單起眼睛來紋身，「如圖中有很幼的線，很細的位置需要填色，當你需把效果做得更美，當然要看得更清楚，為了看得更清楚，就須單起眼睛。」

單眼佬紋身 想用雙眼看清作品

紋身不但令阿達變得更認真，亦賦予他生活意義，亦是一種紀錄，「它會在你手上、身上一輩子，提醒你某些事，如當刻我正在做甚麼，記起該時期你在想甚麼。」紋身亦是一門藝術，即使是簡單的圖案，紋身師的手工及構圖亦十分重要，「紋身看上去是你的外表，我覺得能幫助他人改善外表，令他覺得外在、內在也有所提升，這已算是一門藝術。」

假如沒有失去視力，又會否從事紋身？阿達堅定地答會，「我也想用雙眼看清自己所紋的圖，看得清楚當然可以做得更好，如果雙眼視力正常，我希望能做得更好。」他也有在社交媒體開設賬戶「單眼佬紋身」，並在個人檔案寫上自己是視障人士，「這並非藉口，只是需要讓人知道，我是視障人士，我不想瞞着他人。」除了自嘲「單眼佬」，他亦希望客人慎重考慮是否選擇他來紋身，「因為別人信任你，才把皮膚交給你，該位置紋上圖案就永遠有圖案。」

視紋身為終身工作冀繼續傳承

現時阿達已踏足紋身界4年，身上亦有8個紋身，其中上半身、手臂及背部位置合共有一大圖，為他的師父Jeff在紋身展，把參賽作品紋在阿達身上，這也是阿達最喜愛的紋身，「他是無條件教我一門手藝，我應該要還給他一些東西，我亦相信他的手勢，故想讓他發揮，紋他想紋的東西。」

Jeff與阿達已認識4年，兩人透過朋友介紹而認識，而阿達可算是Jeff首名徒弟，Jeff在收阿達為徒後，才得悉他的左眼視障，笑言曾戲稱他為「獨眼」，認為他與健視人士的紋身速度及視力相若，「我覺得視障對紋身並非大影響，我是看他繪畫的圖案。」Jeff一直也認為阿達與健視人士無異，「有時甚至忘記了他的左眼為視障，我或常常在左邊遞東西給他，他卻看不到。」兩師徒年紀相若，亦師亦友，兩人互相提點不足，Jeff亦十分欣賞阿達，「身為一個視障人士，他也很努力從事紋身工作，不要總記着自己是視障，做吧！毋須理會自己本身的條件，喜歡做就做！」

紋身之路長路漫漫，阿達幸得師傅一直相伴，師徒之情，就是這樣簡單。說到將來，他認定紋身為終身工作，「這是我能力範圍內能做到的事，我想發揮自己的能力，在我喜歡的範疇上，看看可走得多遠！」他希望繼續努力從事紋身，將來有機會或可到外國深造，「開店不是短期內的事，我或也會繼續用店的名稱，傳承下去，冀能一代接一代。」

鈍挫傷可致黃斑點水腫易視力受損

香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授陳理佳醫生表示，食波餅為鈍挫傷，如只是輕微損傷，眼或會出現少許紅筋，並有異物感，如眼內沒出血，眼內亦沒損傷，可進行觀察，在求診後一星期再覆診，確定是否完全沒事。當中銼傷可在黃斑點及周邊視網膜發生，如傷及視網膜，可造成視網膜水腫、視網膜穿孔，甚至視網膜脫落，如視網膜只是穿孔，或局部視網膜脫落，則可進行激光治療，「激光也是安全的治療方法，利用激光能量，圍着視網膜穿孔的位置約3至4圈，焊實視網膜，令其不會進一步脫落。」

如果受傷範圍是在黃斑區，患者就有可能出現黃斑點水腫，視力亦會迅速受到影響，傷者或會視力模糊，看東西時或出現印或變形、變暗，也可演變成黃斑點穿孔，而黃斑點穿孔是不會自行癒合，須靠手術重新處理。部份病人在黃斑點水腫後，有機會出現細胞退化或黃斑點凹陷，「凹陷或是早期的穿孔，不一定會反彈出來，這須為病人進行詳細檢查，才能定斷。」如果做運動時不慎眼睛受傷，可以怎麼辦？陳醫生強調食波餅後應立即制動，亦千萬不要捽眼，否則容易加劇損傷，其後可戴上眼罩或眼鏡來保護眼睛，並盡快到急症室求醫。

記者：鍾卓瑜

拍攝：蕭志南、許先煜

編輯：鄒仲安

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