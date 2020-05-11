善款不足，請善長繼續支持。

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本身是長者的森嫂，是一位照顧者。他的長者丈夫大前年底不幸罹患腸癌，前年初曾進行切除手術，但其後在化療期間身體虛弱不慎跌倒致腦缺氧及無法自理，故入住護老院。在疫情前，森嫂一直為丈夫東奔西跑，經常到護老院照顧無法自理的丈夫，除承受巨大的精神壓力外，身體亦出現警號—膝關節退化及坐骨神經痛，行動不便地拐著路照顧摯親及撐起整個家庭。

為著能長期照顧丈夫，與丈夫一起「抗戰」，森嫂需要接受治療，使自己能行走，有能力往護老院照顧無法自理的丈夫。雖然森嫂年紀漸大，但她仍希望自己身體的情況有改善時，能重投社會工作，自力更生，賺取工資照顧丈夫及撐起整個家庭。她也希望疫情快點過去，讓她能正常地探望丈夫。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任懇請各位善長能繼續支持森嫂的治療費用。

「森嫂」暖流之友編號：C4708

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蘋果日報慈善基金

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