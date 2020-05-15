現年65歲的洪姨患有糖尿病及心臟病超過廿年，曾接受通波仔及換心手術，走路易氣喘及四肢容易無力。本來需要經常出入醫院覆診的她，於2019年10月開始發現雙眼視力模糊，看不清路面高底，曾不小心跌倒。最終雙眼確診患上糖尿性黃斑點水腫，現時她的右眼視力約五成，左眼視力約七成五。曾於同年12月曾接受激光治療但無效，主診醫生建議她可於雙眼接受眼內注射「愛亮眼」，這屬病人的自費項目。每次注射費用約為一萬元。是次療程需要每隻眼注射三針，合共六針，約六萬元。

她自手術後至今無法工作，並與前夫已離婚十多年，故她一直只能在家幫手照顧孫女。現與兩名女兒及孫女同住，幼女亦患有思覺失調未能工作，故一家人沒有積蓄，無力負擔眼針藥費，盼善長可以伸出援手，助她可以順利打眼針，以減低病情惡化及致盲的機會。

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