守護香港言論自由 更需要你

今天更需要你成為VIP，參與撐蘋果計劃全力撐新聞自由！

這一刻《蘋果》確實遇上前所未有的困難，因此更需要你一同守護香港言論自由。「撐蘋果計劃」的VIP會籍讓新訂戶或現有訂戶可以更出力地支持《蘋果》，同時尊享更多VIP會員非凡體驗！

不同VIP會籍 不同精采禮遇

「撐蘋果計劃」設有不同VIP會籍，為你度身訂做各級禮遇及難忘體驗。有你的大力支持，《蘋果》記者得以繼續用真相對抗不義！超凡禮遇包括：精選印刷特刊、名人專家講座、驚喜分類小廣告等。「VIP每月撐蘋果會籍」的會員，只要連續撐足《蘋果》12個月，更可得到年度驚喜禮遇。

「VIP每月撐蘋果會籍（300）」

1. 精選印刷特刊

2. 連續撐足12個月，可獲年度驚喜禮遇

每月HK$300

「VIP每月撐蘋果會籍（500）」

1. 精選印刷特刊

2. 名人專家講座

3. 連續撐足12個月，可獲年度驚喜禮遇

每月HK$500

「VIP每月撐蘋果會籍（1000）」

1. 精選印刷特刊

2. 名人專家講座

3. 名廚飯敍

4. 連續撐足12個月，可獲年度驚喜禮遇

每月HK$1,000

「VIP全年撐蘋果會籍（3000）」

1. 精選印刷特刊

2. 名人專家講座

3. 名廚飯敍

4. 美酒品嚐活動

全年HK$3,000（不會自動續訂）

「VIP全年撐蘋果會籍（5000）」

1. 精選印刷特刊

2. 名人專家講座

3. 名廚飯敍

4. 美酒品嚐活動

5. 驚喜分類小廣告

全年HK$5,000（不會自動續訂）

「VVIP全年撐蘋果會籍（10000）」：

1. 精選印刷特刊

2. 名人專家講座

3. 名廚飯敍

4. 美酒品嚐活動

5. 驚喜分類小廣告

6. 與「蘋果人」午餐

全年$10,000（不會自動續訂）

購買「撐蘋果計劃」方法

1. 到 撐蘋果計劃 頁面。

2. 選擇你心儀的「VIP撐蘋果會籍」。

3. 填寫個人資料。

4. 點擊同意及接受全部條款。

5. 選擇付費方法及輸入付款資料，確認後便完成購買。

* 新訂戶購買「VIP全年撐蘋果會籍」可選擇於7-Eleven（只限於香港地區）以現金繳費，請按此 。

歡迎現有《蘋果》訂戶同時加入任何一個「撐蘋果計劃」，進一步撐《蘋果》兼尊享獨家精選禮遇。「VIP每月撐蘋果會籍」亦可隨時升級成為VIP全年會籍。期待你更進一步以行動支持《蘋果》記者，捍衛新聞及言論自由，一起守護我城！

新/現有訂戶留意事項

1. 「VIP每月撐蘋果會籍」費用由購買日起計，於每月同日自動從閣下授權的付款方法收取，直至閣下取消會籍，取消後將不會自動續會。

2. 「VIP每月撐蘋果會籍」十分具彈性。閣下可以 按此到壹會員中心 選擇轉訂不同會籍。如轉訂不同會籍，會籍將在現有會籍的有效期完結後自動轉訂。

3. 「VIP全年撐蘋果會籍」計劃有效期一年，計劃完結後不會自動續會。

4. 如閣下同時擁有任何《蘋果》訂閱計劃，購買此會籍不會自動取消你現有的《蘋果》訂閱計劃。

5. 如在有效期內取消「VIP每月撐蘋果會籍」，取消後仍然可以繼續尊享該VIP會籍的獨家精選禮遇及盡覽《蘋果》全部內容至會籍有效期完結，而「VIP全年撐蘋果會籍」在有效期間不能取消，所有會籍不設退款。

6. 價格只適用於香港及部份澳門訂戶。

7. 新訂戶指在現時沒有捆綁任何訂閱計劃的會員，包括壹傳媒旗下任何付費訂閱或試閱計劃。

我們再一次感謝大家支持！

你的支持，是我們最大力量！《蘋果》記者定必繼續緊守崗位，堅持為公義發聲，回饋讀者！請你全力支持新聞及言論自由！

* 各級尊享禮遇的詳情及換領方法將稍後公佈。

* VIP尊貴會員會不定期收到《蘋果》精選印刷特刊的優先兌換登記通知。

* 禮品／禮遇／活動的名額有限，先到先得，額滿即止，《蘋果》有權以其他禮遇代替，而不會另行通知。

* 連續撐足12個月的「VIP每月撐蘋果會籍」尊貴會員，將於第13個月收到年度驚喜禮遇。

* 價格只適用於香港及部份澳門訂戶，受條款及細則約束，詳情請參閱常見問題和條件及細則。如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

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