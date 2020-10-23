國泰2018年洩940萬客私隱 拖足n個月始公佈

武漢肺炎扭轉世界的日常，航空業首當其衝受影響，各行各業如何迎接挑戰？這邊箱國泰航空的管理層選擇裁員這條「出路」，5,300名駐港員工瞬間失業，旗下的港龍航空宣佈結業；那邊箱大灣區航空正在「逆市」籌備，於報章刊登招聘廣告，更稱「乜人都要」。

今天我們重溫一下國泰航空管理層的處理危機的表現，當年今日，2018年10月25日，《蘋果》報道約940萬名國泰及國泰港龍航空乘客資料被不當取覽（https://hk.adai.ly/e/PToOkbrgLab）。

這些被不當取覽的資料包括甚麼？國泰何時已發現系統異常，但等候了多少時間才開誠佈公？

國泰自辯

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