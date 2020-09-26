滙控押錯注？2009年十．一前夕 王冬勝接任滙豐亞太區行政總裁

受到中美政局緊張影響，滙豐控股的壞消息接二連三出現，如被中國列入「不可靠實體名單」。而滙豐之所以捲入政治漩渦，不得不「感謝」其亞太區CEO王冬勝，在「港版國安法」醞釀立法時，於國安法街站簽名聲援立法。隨即被美國國務卿蓬佩奧發炮，指摘滙控支持「港版國安法」是「企業叩頭」。

滙控最終的命運會怎樣？王冬勝會否因此成為滙豐銀行的「千古罪人」？我們不得而知。但今天，我們來回顧他曾風光的日子。當年今日，2009年9月26日，《蘋果》報道滙控將集團行政總裁主要辦公室，從倫敦搬回香港，而這個架構變動亦造就王冬勝事業更上一層樓（https://hk.adai.ly/e/mjkNuZ9X19）。

這個變動有甚麼象徵意義？有沒有埋下今天深陷泥濘的伏線？

滙控自掘坟墓？

https://hk.adai.ly/e/mjkNuZ9X19

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