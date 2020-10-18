電視牌照黑箱作業 梁振英2013年封殺「香港電視」

打開電視，你在看甚麼？當電視台一個又一個被政權攻陷，大氣電波都在宣揚紅色思想，扼殺反對聲音，觀眾真的有選擇嗎？

曾經，「香港電視」的出現令人激動和期盼，但卻被時任特首梁振英用「一籃子」原因粉碎香港人的幻想，今天，「香港電視」的死因依然不明。

當年今日，2013年10月18日，《蘋果》報道香港電視主席王維基於「發牌風波」期間到中文大學出席活動，與學生進行分享（https://hk.adai.ly/e/7fX8YMPhzab）。他如何妙語回應因政治因素而被拒絕發牌的揣測？對於收購亞視的建議，王維基如何用以買樓比喻不考慮的原因？

今天捍衛公眾的知情權，作為傳媒，更不能坐而待斃，所以我們推出《9點半蘋果新聞報道》，希望將政權極力隱藏的真相，帶到大家眼前。「報真相、講人話」就是我們的宗旨。

拒發牌原因成謎

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《蘋果寶庫》集合歷年來的轟動懸案、名人警句、城中大事、當年今日，陪你細說香港來時路，搜羅《蘋果》創報以來最經典的報道。

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