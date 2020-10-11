消防處爆集體欺凌 2015年忌廉蛋糕塞同袍肛門

「一世英名一朝喪」，香港消防員也曾經歷過，「健康」、「陽光」和「烈火雄心」的形象被瞬間切斷，紅色大鐵閘內原來是一宗又一宗的凌辱事件。當年今日，2015年10月11日，《蘋果》報道於觀塘消防局發生的集體欺凌醜聞（https://hk.adai.ly/e/1ZErOaNmmab）。

事緣是一張在消防員內部WhatsApp群組的相片被流出，相中可見一名男子不但被幾名穿著消防員制服的男子按壓在枱上，更被其中一人將大片忌廉蛋糕塞入肛門。照片曝光後，震驚社會各界。

一不離二，二不離三，令人嘩然的是，這並非個別事件，同期更有另外2宗於消防局內集體欺凌同袍事件.....

上級無視受辱者投訴？

https://hk.adai.ly/e/g3ked6Qmmab

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