范冰冰：沒有黨就沒有我 重溫2018年逃稅風暴 10億換自由

因為一紙「陰陽合同」，使范冰冰經歷了可能是人生中最黑暗的一段時間。被指控簽秘密合同助逃稅的范，最初雖然積極否認，但亦難逃「被失蹤」123天的下場......冰冰去哪兒了？

當年今日，2018年10月3日，《蘋果》報道范冰冰的逃稅風暴終叫告一段落，獲中共「高高舉起，輕輕放生」，只需補交約10億港元稅項及罰款即可換回自由，毋須受牢獄之苦（https://hk.adai.ly/e/fpLt44Vfcab）。范第一時間如何回應？

重溫她掉進逃稅風暴的始末。中國影視娛樂圈和政黨之間又有甚麼千絲萬縷的關係？有指踢爆是次醜聞的央視前主播崔永元與范有牙齒印，報復之說又是否屬實？中國的民眾對此判決又有甚麼反應？

范冰冰微博表忠

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