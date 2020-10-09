習近平家族走資？2018年揭擁6億香港物業 獨立屋客廳面積等於一間屋

397方尺是一個甚麼概念？對於很多香港人，可能就是正居住單位的面積。而對於習近平外甥女張燕南來說，397方尺或許是「我家在香港度假屋的客厅大小」。

當年今日，2018年10月10日，《蘋果》報道很多中國共產黨的權力核心，其家族成員都在香港擁有物業，疑似將資產搬離中國（https://hk.adai.ly/e/1ZErOaNmmab）。

習主席的親姊齊橋橋及外甥女張燕南，更早在習總「登基」前，於90年代便以公司名義幫家族投資香港物業，其中於淺水灣的獨立屋更升值一倍。是投資有道？還是走資有理？這些行為又算不算「有負於黨」？

太子黨香港房地產攻略

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