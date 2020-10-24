習近平2018年南下深圳 「自力更生」論老是常出現

同一個地點，同一番說話。習近平對「南巡」有甚麼特殊情感？為何每次也令他想起 「自力更生」的論調？當年今日，2018年10月24日，《蘋果》報道中華人民共和國國家主席習近平出席港珠澳大橋的開通儀式（https://hk.adai.ly/e/67e34smgLab）兼視察廣東的企業，在參觀格力電器廠房期間，更三番四次強調「靠自力更生奮鬥」。

無獨有偶，今年習總巡視廣東潮州市時，又再次提起「要走更高水平的自力更生之路」，2年過去舊調重彈，難道是中國人民沒有長進？還是面對國際圍攻，習總無力應變？

同場加映，林鄭月娥當年深得習總歡心，開通儀式進場時並肩同行，與今年在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，被安排坐「邊緣位」相映成趣。

習總向美亮劍？

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