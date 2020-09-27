司法政治化 法律界VS港共 2015年石永泰電台還拖

香港和中國是這麼近、那麼遠。地理上我們近在咫尺，但價值觀卻大相逕庭。自回歸以來，港共政府以不同手段，四方八面、軟硬兼施磨滅香港人的文化，政制上更是步步進逼，任意踐踏香港的司法系統。

當年今日，2015年9月27日，《蘋果》報道大律師公會前主席石永泰於香港電台節目《香港家書》批評中國高官、學者和香港政府的言論違背香港核心價值（https://hk.adai.ly/e/3wUwvZkY19）。

石的內容絕不「口軟」，直線抽擊一些中國人民「一朝得志，語無倫次」，無懼傷害中國人民的感情。他如何為「香港」爭一口氣？對「龜縮」的香港政府有甚麼評價？

石永泰家書節錄全面睇

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《蘋果寶庫》集合歷年來的轟動懸案、名人警句、城中大事、當年今日，陪你細說香港來時路，搜羅《蘋果》創報以來最經典的報道。

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