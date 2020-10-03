開學復課︱唔想被洗腦？撐學生睇蘋果

向洗腦教育say no

隨着香港的新聞及言論自由被連番打壓，就連下一代的思想也要準備接受干擾。教科書被大幅「河蟹」，同學被強行植入「紅色基因」。要守護真相，保衞你我身而為人本該擁有的思想自由，讓同學從新聞了解真相，兼聽、兼學並以多角度思考，拒絕被「洗腦」。

立即行動：撐學生訂閱計劃

現有超過3萬名額 學生免費全年睇《蘋果》

「撐學生睇蘋果計劃」現已累積超過3萬個名額，感謝眾多有心人的大力支持！任何同學只要符合登記資格，成功配對「撐學生訂閱計劃」，即可免費盡覽《蘋果動新聞》所有新聞及精采內容一年。立即登記，為同學明辨是非做足準備，在亂世中以不同角度分析時事，守護真相，保衞思想自由！

學生免費訂閱參加辦法：

1. 到 撐學生訂閱計劃 網頁

2. 登入壹會員賬戶，或以電話／電郵註冊

3. 填妥資料

4. 上載學生證照片（須清楚顯示你的姓名、學校名稱及學生證到期日）

5. 提交即可

學生參加資格、名額及輪候方式：

1. 10至22歲就讀本地學校或大專院校的全日制學生；

2. 以先到先得形式進行配對；

3. 如參加同學人數太多，未有足夠名額配對，將根據其申請時間自動輪候；

4. 成功配對後，會以電郵通知訂閱啟動。

《蘋果動新聞》與有心人攜手，與學生共同擁抱香港核心價值，一起守護我城！（*請注意「撐學生訂閱計劃」在《蘋果動新聞》APP內不能辦理）

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