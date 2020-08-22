善款不足，請善長繼續支持。

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「信姨」於2013年發覺自己胸口扯痛，朋友建議她往婦科求診，檢查後，醫生證實她患乳癌第四期，且擴散至淋巴和肝臟，無法做手術，醫生建議使用化療及標靶藥治療。「信姨」憑著自己的意志，家人和朋友的支持，她一直勇敢抗癌。

可惜，醫生後來發現「信姨」的乳癌再有擴散的情況，並擴散至骨，令她十分痛楚。醫生建議她需要轉用雙標靶藥治療，以舒緩「信姨」的痛楚及病情。

根據醫院管理局藥物名冊，「信姨」正使用的自費標靶藥物屬病人自費藥物， 每月藥費約29000元，醫生建議她需要持續用藥。

「信姨」因病未能工作，已停工一段時間，亦已將畢生的積蓄用於治療其乳癌，故此她不能負擔昂貴的藥費。乳癌再擴散亦令「信姨」感徬徨，「信姨」本月續需用藥，惟「蘋果日報慈善基金」早前所籌得的善款已用盡，請善長施予援手，令「信姨」可安心用自費標靶藥，以控制病情及延長她的壽命。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能繼續支持。

「信姨」暖流之友編號：C4450

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昔日新聞：

乳癌4年3復發 信姨：我要keep fighting

【蘋果基金】信姨乳癌keep fighting

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