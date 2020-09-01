蘋果基金｜2020/21年度(第24屆)蘋果助學金 現已接受申請 30/9截止

蘋果日報慈善基金

2020/21年度(第24屆)蘋果助學金

-為家庭經濟有困難的學生提供學業及課外活動上的資助，扶助他們成長。

本地中小學生之申請截止日期：2020年9月30日（星期三）

本地學士生遞交至院校學生事務處之截止日期：2020年9月30日（星期三）

申請資料下載連結：https://bit.ly/adcf_download

註：申請人需同意讓蘋果助學金在有需要時將資料公開，作符合本基金信念的宣傳用途；申請人及獲批學生願意出席本基金主辦的助學金分享之旅及／或其他宣傳活動。

一九九六年，「蘋果日報慈善基金」推出「蘋果助學金計劃」。至今，計劃已幫助接近二萬名需要財政援助的學生。現時，「蘋果日報慈善基金」每年會為部份獲批學生舉行「蘋果助學金分享之旅」。過程中分享感想及如何善用助學金。場面很溫馨，參加者均很投入參與。

昔日報道：【蘋果基金】蘋果助學金已發放 一起共渡時艱

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蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

【聯絡方法】

電話：29908688

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

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