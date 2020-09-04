「蘋果日報慈善基金」早前為阿慧籌得的善款已不足，請善長繼續支持。

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患上較為罕見癌症-室管膜瘤的阿慧已患癌十一年，亦曾試用過無數不同種類的藥物，可惜在醫學文獻內一直都沒有可參考的藥物可確切治療，只能不停試藥和轉藥。

直到前年12月，阿慧在右邊背脊及腋下發現有兩個凸出如乒乓球般大面積的腫瘤，本已瘦削的她現時體重只有約70磅，醫生指她因身體情況太弱已不能再接受開刀切除手術，現在主要是靠藥物治療。腫瘤面積大令她痛苦萬分，每天要服用高劑量藥物止痛，當時曾嘗試轉用一種化療藥物，但成效不大，直至去年2月初，醫生安排她接受電療，背脊凸出的腫瘤有縮小的現象，腋下的腫瘤亦有改善，但電療過後，每日需要長時間聞著氧氣機，而肺部亦有少許纖維化及有持續神經痛的問題，睡覺時更需要使用呼吸機協助呼吸入眠。

自電療後，醫生建議她開始轉用兩種口服自費標靶藥物，但兩種藥每月藥費合共約三萬元。最近她為方便家人貼身照顧，亦搬回娘家居住，以便母親可以全天候照顧，因此母親亦需停工，故阿慧一家人經濟非常緊張，無力負擔標靶藥費。

由於阿慧現時身體虛弱，故每天早上都需要飲用癌症病人專用營養品以維持體力及抵抗力，現時坊間的癌症病人專用的營養品一般都價格不菲，故她去年收到由善長贊助的癌症專用營養品後非常感恩，既可補充她作為癌症病人所需要的營養，仍能幫輕家人在購買營養品給她時的經濟壓力。而「蘋果日報慈善基金」早前為她籌得的善款亦已協助她購買藥物，使用後病情尚算平穩。可惜善款將用盡，盼善長可以繼續伸出援手，扶持阿慧打敗病魔，讓她可以和丈夫實現十一年前已計劃好卻未能成行的瑞士蜜月之旅，一起過著簡單的家庭生活。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任盼善長能繼續支持阿慧。

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