63歲的「蔡叔」於2017年因膊頭痛，往醫院求診並確診左肺部肺腺癌及淋巴結腫大，當時醫生不建議他進行手術治療，遂「蔡叔」接受數個週期化療，進行檢查後發現對病情並沒有進展，最終接受醫生建議轉用免疫治療。
免疫治療目前是醫院管理局的自費項目，「蔡叔」每三星期需要注射一次，每次藥費約19800元。「蔡叔」已自費多次進行免疫治療，早前檢查亦顯示病情穩定。醫生亦表示如「蔡叔」的腫瘤得以控制，他將繼續使用免疫治療以穩定病情。
「蔡叔」因病未能工作，已停工一段時間，亦已將畢生的積蓄用於治療其肺癌，故此他不能再負擔昂貴的藥費，請善長施予援手，令「蔡叔」可安心用自費標靶藥，以控制病情及延長他的壽命。
「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能繼續支持。
「蔡叔」暖流之友編號：C4720
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