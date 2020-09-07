善款不足，請善長繼續支持。

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51歲的「妙姨」腸癌數度復發。2015年中，「妙姨」突然肚痛入院，之後確診患腸癌第三期，須切除部分腸臟和做開造口手術，以為便可「斷尾」，但康復日子不夠兩年，在2017年2月腸癌復發，並擴散至肺部，使用化療後以為病情已受控，但休息不夠半年，癌症再度復發，令她沒有喘息機會。

妙姨一度想得灰，女兒亦擔心「妙姨」病情，但仍鼓勵「妙姨」抗癌。早前得到「蘋果日報慈善基金」的資助下，「妙姨」接受了治療，病情一度穩定，但去年醫生建議她轉用另一種標靶藥接受治療，以控制病情。根據管理局藥物名冊，該標靶藥物屬病人自費藥物，「妙姨」每週期所需藥費約$18000。

「妙姨」現無力負擔自費標靶藥費，請支持她。「妙姨」需繼續用藥，惟「蘋果日報慈善基金」早前為所籌得的善款已用盡，善款已嚴重不足，請善長施予援手，令「妙姨」可安心用自費標靶藥，以進一步控制病情及延長她的存活期。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能繼續支持。

「妙姨」暖流之友編號：C4489

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蘋果日報慈善基金

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現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

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