蘋果基金｜2020年第三季撥款 接受社福機構申請 25/9截止

2020年S0006「社福機構專戶」申請截止日期：

第三季：25/9/2020（星期五）（計劃不能早於1/12/2020開展）

申請資料已經上載至基金下載區： https://bit.ly/adcf_download

請大家把握時間申請。

今年，「蘋果日報慈善基金」繼續會撥款資助社福機構及慈善團體舉辦各類型服務計劃。

基金已經在一月十五日下午舉行了「社福機構專戶簡介會2020」，向社福界同工解釋撰寫計劃書的時候需要注意的地方及解答社福界同工的疑問，從而增加獲成功撥款的機會。

出席的「蘋果日報慈善基金」委員及過往獲批單位的分享同工還多次提到

1. 計劃要配合社會當時需要及問題所在

2. 服務對象需有針對性

3. 計劃要有創新性、持續性，以及

4. 填補現有服務空隙的重要性。

簡介會當日有超過120位社福界同工捧場，真是很熱鬧。而我們邀請了2位社福機構同工，分享下申請基金的成功心得和「社福機構專戶」的好處。

鄰舍輔導會怡菁山莊日間訓練及社區發展總主任葉佩茵姑娘(註冊社工)表示，「考慮申請基金時，應針對有關服務對象而計劃相關服務，特別在單位資源缺乏下會形成現有服務空隙，所以我們想申請基金幫助服務使用者的需要，可以將他們的能力發揮出來，而『蘋果日報慈善基金』有相關的申請要求和標準，評估下基金能夠配合到目前的情況，都希望讓這群組能夠帶來一些影響，如我們申請成功，對於智障人士能在藝術和體育有所發揮。」「此外基金能幫補服務上的漏洞，在服務資源有限的情況下，基金能資助單位購買訓練物資和聘請專業的導師來訓練學員(智障人士)體藝和知識的技巧，在互相配合下寫了計劃書給予『蘋果日報慈善基金』，在過程中基金同事到訪單位進行探訪觀察實際情況，亦在探訪內進行溝通，並且提問關於計劃中的問題，我們把現時的單位實況和困難講述給基金，讓申請能夠得以成功，在這此細節是重要的，並且溝通下服務計劃下得以調整，並且提供資訊和意見給我們，多方面配合下，計劃能獲得成功。」

循道衛理楊震社會服務處天水圍家庭成長軒單位主任盧詩韻姑娘(註冊社工)表示，「我們留意到由個案觀察、直至服務單位及社區的需求，綜合各方面的需要和問題下籌劃服務，同時知道『蘋果基金』對於弱勢社群需要較為著重和持續性的服務較為著緊的項目，在這個狀況後我們有這個想法申請，而我們為自付盈虧營運下的單位，促使單位申請『蘋果基金』。」「而我們明白申請『蘋果基金』的好處，對於行政工作的要求相對便利，因機構同事在行政上容易應付。」「基金關注單位講求服務的直接性，在計劃服務上毋須舉辦繁華的活動及大型的活動，相反直接的服務給予使用者較為理想，而且編寫計劃書簡單呈現到原因和機構上的理念，再加上財務上的事項(如：報價)不用花太多時間，對於單位來說是方便，種種原因使單位同工有意申請『蘋果基金』。」

在未來的日子，「蘋果日報慈善基金」繼續需要你的支持，請即捐款到S0006「社福機構專戶」，贊助每年獲批計劃書的撥款。

「社福機構專戶」專戶編號：S0006

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽http://www.fb.com/adfundhk及https://www.instagram.com/adfundhk

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蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

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- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

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如捐款至上述指定專戶 -「社福機構專戶」，請於入數紙／支票背面寫上其S0006專戶編號，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。