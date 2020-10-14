蘋果基金｜患癌漢入院腦缺氧25分鐘 需復康治療 望善長支持

近年退休的森哥，在退休前曾任職記者，主力採訪華南及台灣地區的突發新聞。他畢生追求公義，是一位良心記者，使他處理的新聞一直以憑良心求真相為成功之道。他退休前桃李滿門，跟隨他多年的記者，全秉承他追求公義的精神。

前年底森哥不幸發現罹患腸癌，去年初進行切除手術十分成功。及後病情擴散即進行化療，但化療期間身體虛弱不慎跌倒，送往醫院進行急救。送院治療後森哥精神正常，但身體虛弱。及後因醫院出現醫療失誤，森哥轉房時醫護人員沒有注意他有大量濃痰在喉嚨，在移動病床時因濃痰阻塞了呼吸，導致他腦缺氧25分鐘。搶救後森哥的神志一直無法回復清醒，亦無法自理。醫生遂建議森哥入住頤養院，接受復康療養及休養服務。

入住頤養院期間，森哥的前同事一直定期探望森哥，為他打氣，深信即使森哥未能有效作出回應，但心裡仍感受到大家對他的愛護。他的家人亦努力為他打點一切，務求向他發放正能量，望助他改善神志及抗癌。

惟森哥家人經濟能力有限，無法支付每月的復康治療費用。家人望善長能支持森哥，使奇蹟出現，同時亦會還森哥一個公道。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能一起努力，支持森哥。

「森哥」暖流之友編號：C4638

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