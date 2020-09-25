林鄭防疫hea住做（關焯照）

外圍疫情又再惡化，尤其是歐洲已接近失控，以英國為例，自從8月上旬開始，新增確診病例又再上升。在過去五天，平均每日新增確診已超過4,000宗，反映疫情已變得相當嚴重。至於其他歐洲大國，例如西班牙和法國，其疫情較英國更嚴重，最近每天新增確診病例更升越過萬，顯示現時歐洲爆發的第二波疫情較早前3至4月時的第一波更厲害。

特區政府為了防止新冠肺炎從外國輸入，早已將疫情嚴重的十國，包括印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、哈薩克、埃塞俄比亞、南非及美國，列為高風險地區。政府於昨天公佈，將英國納入高風險地區；由10月1日開始，從英國抵港需持72小時無染疫證明，以及訂住14天酒店的確認書。

不過，政府制訂的高風險地區名單也只有11國，但現時卻有超過200個地區出現新冠疫情。究竟林鄭和負責公共衞生的高官是否認為現時只有這11國對香港造成的威脅遠大於其他地方嗎？以歐洲來看，西班牙、法國和俄羅斯的疫情持續差過英國，但這三個國家卻是榜上無名，至於在總確診宗數排名全球第三的巴西更不被納入高風險地區名單，這個情況真是令人憂慮，而林鄭政府是否亂點鴛鴦譜？大家不妨細心思考。

這個高風險地區名單是如何制訂的？市民肯定不知道，也不明白為甚麼絕大部份歐洲國家不被納入名單內。如果以現時不少國家的疫情持續惡化，林鄭政府應盡快將這些國家列為高風險地區，因為對付這次全球大流行，必須要有果斷做事的能力，否則，一旦從高風險地區輸入播毒人士，最終結果是又要再次收緊防疫政策，代價是經濟又再一次受到衝擊。

筆者的智庫從今年5月開始已對各國的疫情作出追蹤研究，發現西方國家抗疫方面的表現遠差於多個亞洲國家或城市。其中一個主要原因是西方人抗拒戴口罩，防疫措施也達不到有效水平。以加拿大滿地可為例，其老人院的防疫工作是致命傷，所以才引致不少居於老人院的長者染上新冠肺炎，而其死亡人數佔總染病死亡人數更高達七成，這情況明顯反映西方國家在疫情上的表現差強人意。

香港人在防疫上是超一流，戴口罩的比率也可說是全球之冠，加上大部份港人自律，所以能夠平安度過三次疫情。然而，特區政府在抗疫上的表現卻遠不及市民，特別在防止輸入新冠肺炎傳播者更是不理想。當筆者看見現時只有11國列入高風險地區名單，這只會表示林鄭政府在防疫上hea住做，難怪大部份市民對這政府無信心了。

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任