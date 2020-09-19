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【本報訊】網民今年元旦日發起遊行，遭警方腰斬，晚上示威者轉戰旺角堵路示威，其間有便衣警遇襲，警方事後拘捕四名青年並控以襲警罪。裁判官林子勤昨裁決，裁定兩名把風者罪成，另兩人罪脫。林官更指警員證供誇大，其中一人僅路經現場，被捕後即使表現合作，雙膝跪地，沒有掙扎，仍遭警方施以不合比例的武力，打至左面頰比右面大一倍，身體多處有瘀傷，結膜下出血。

四名被告依次為學生李俊賢（19歲）、食店經理李炳希（22歲）、食店經理利子恒（25歲）及地盤工鍾兆濠（20歲），首及第四被告獲判無罪。四人涉於1月1日在旺角山東街與通菜街交界，與一名蘇姓男子襲擊在正當執行職務的警員19597何思駿。

便衣警何思駿當晚尾隨一群黑衣人，打算趁黑衣人進入後巷時拍照通知上司，卻遭發現，隨即拔足逃跑，一度亮出警棍，其後遭人拳打腳踢，其間捉着首被告，在同袍協助下制服他。

林子勤在裁決時指便衣警努力說出事發經過，惟他曾暈倒，記憶出現「斷片」，與影片比較，可見他的關鍵記憶出現錯漏。例如他稱出現堵路，但影片沒顯示堵路。他稱首被告戴着黑口罩，首被告實沒戴口罩；他起初稱捉着首被告膝蓋，但影片顯示他捉着首被告褲袋。林官認為上述都嚴重影響其證供的可靠性。

被告無掙扎 遭扯頭撞地重傷

林官續稱，從影片可見，首被告被制服後表現合作，卻遭警員武力對待。當時首被告雙膝跪地，然後俯卧地上，被警員以警棍壓着頸，更有警員將毫無反抗的首被告頭部向後拉扯再撞向路面。首被告事後身體受嚴重傷害，雙手、左眼窩、臀部及大腿均有瘀傷，結膜下出血，左面頰比右面頰大一倍，左眼不能睜開。

有警員聆訊期間指首被告當時掙扎，搖動手腳，林官認為警員的證供誇大，與影片不符，未有說出事實，直指警方對首被告使用的武力不合比例。首被告解釋路過以為便衣警是賊人，才上前按着便衣警，林官接納首被告說法，裁定罪脫，但同意其動作自招嫌疑，拒批訟費。

控方打算靠閉路電視影片，指施襲者包括第四被告，但林官認為片段不清晰。雖然四名證人在認人手續認出他，惟每人當時觀察過被告一至兩秒，屬「驚鴻一瞥」，認為他們的辨認不具質素，裁定第四被告罪脫。

案件編號：WKCC734/20