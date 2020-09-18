【本報訊】12名涉偷越邊境的港人被扣押深圳第四周，被扣港人黃偉然家屬委託的河南律師任全牛，昨早持看守所要求的公證書再度要求會見被拒，並獲告知當事人已委託兩名律師。任質疑黃在內地身無分文，也不認識任何內地律師，無可能另委律師，他向深圳鹽田檢察院遞交控告書，指深圳公安剝奪辯護權。據了解，目前最少三名律師被告知當事人已有官派律師。

任全牛上周因沒公證委託手續被拒會見當事人。他昨早遞交公證書後，向鹽田公安局遞交一份刑事管轄權異議移送申請書，提出局方對本案沒管轄權，要求辦案單位移送當事人回港。但他到鹽田看守所時，卻被告知當事人已有兩名律師，並着他聯絡鹽田公安分局的辦案警官莊明俊。

查問官派律師姓名被拒

他到達公安局後莊沒出現，反有警官退還他遞交的手續文件，包括刑事管轄權異議移送申請書。他要求查問官派律師名字與聯絡方式被拒。

據指任質疑深圳公安向黃偉然隱瞞家屬已聘律師，並指黃在內地「身無分文又不認識國內律師」，沒可能另委託兩名律師。他向檢察院遞交控告書，指深圳公安剝奪辯護權，拒提供官派律師姓名電話，並涉嫌作虛假陳述，要求檢察院調查。

目前最少六名受家屬委託的內地律師前往深圳要求會見被拒，其中三名持公證書的律師，包括任全牛、盧思位及紀中久，都被當局以當事人委託其他律師為由拒見。有代理案件律師在網上持續遭「五毛」攻擊，任早前更被司法局施壓退出案件。據了解，他此次出行從河南到湖北再到深圳，都被兩名警察跟隨，吃住都在一起，但未有阻止他辦事。

代理案件的律師慨嘆目前「該反映都反映了」，背後有司法局和國安施壓，難採更多手段。「律師身份隔了一重，也沒親屬關係那麼直接」，只能等待家屬能否聯繫上官派律師，或盡量爭取陸港特殊安排，到深圳見當事人。

據內地法律，刑事拘留者被羈押期間，只可會見通過手續委託的律師。雖《看守所條例》列明疑犯羈押期間，經辦案機關、公安機關批准，可與近親會面。但有律師指，過往家屬申請甚少獲批，在某些法輪功案中，需家屬幫助勸說放棄信仰才允許見面。