羅冠聰登《時代》年度百大人物票選首位

美國《時代》雜誌昨日公佈，流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰列入年度百大人物的票選環節，亦是今年唯一進入票選的港人。讀者投票結果昨日揭盅，羅冠聰得票逾470萬排第一，得票佔總投票人數3.8%，是繼去年的「香港示威者」後，再次由香港人奪得票選第一名，而100位最具影響力的人物名單會由《時代》編輯選出，下周二公佈。

百大人物名單下周公佈

《時代》雜誌報道形容羅冠聰是香港民主運動的領袖之一，亦是香港史上最年輕的立法會議員，指他在港版國安法實施後流亡。而今年讀者投票中排第二位的是全球的「醫護人員」，佔總投票人數3.7%，緊隨其後的依次是「疫情下必須上班的基層工人」、澳洲消防員、「黑人的命也是命」運動的示威者等。

《時代》雜誌編輯選出年度100位最具影響力的人物，將於美國東岸時間9月22日晚上10時，在美國廣播公司（ABC）電視特輯公佈完整名單。去年《時代》年度風雲人物是瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）。

羅冠聰日前獲邀領取美國非政府組織「自由之家」頒發自由之家年度獎項（Freedom House Annual Awards），「香港民主運動」是獲獎的三個單位之一。羅冠聰在網上領獎活動時稱，很榮幸有機會代表港人致辭，希望藉此讓更多人了解香港抗爭、持續獲得世界關注。他強調抗爭未死，仍有很多人前仆後繼為香港民主努力奮鬥。

美國《時代》雜誌